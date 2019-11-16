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Глазами наблюдателей
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— Выборы проходят активно, без нарушений. Из 462 избирателей по Трокельскому участку для голосования №57 досрочно проголосовали 213. Это свыше 45%. С раннего утра в основной день для голосования на избирательный участок спешат немногие. Массового посещения ожидаем к обеду, после службы в костеле, — комментирует обстановку на избирательном участке наблюдатель. — Лично мне как избирателю импонируют молодость нынешних кандидатов и их решительность. Это говорит о том, что наша страна хорошо развита, люди получают достойное образование и имеют возможность личностного роста.
В республике избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали 28 тыс. национальных наблюдателей: от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и подавших заявления граждан. ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1 029 международных наблюдателей. Самые многочисленные миссии на выборы в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Уже несколько дней в Вороновском районе за ходом избирательной кампании также следят международные наблюдатели. Вот и сегодня они побывали на участке для голосования в Трокелях. По словам председателя избирательной комиссии Вячеслава Григорьевича Флейто, наблюдатели ОБСЕ Лоренс Кетрин из США и Рутка Даче из Латвии замечаний не высказали.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из сети Интернет.
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