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Глазами наблюдателей

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глазами наблюдателей
В качестве аккредитованного наблюдателя от ветеранской организации уже за второй избирательной кампанией следит Мечислав Иванович Авижич из аг. Трокели. Более 35 лет мужчина посвятил педагогическому труду, три десятка из них был директором местной школы. Мечислава Ивановича уважают сельчане, хорошо знают в районе и, безусловно, доверяют такую непростую миссию.

 

Глазами наблюдателей

— Выборы проходят активно, без нарушений. Из 462 избирателей по Трокельскому участку для голосования №57 досрочно проголосовали 213. Это свыше 45%. С раннего утра в основной день для голосования на избирательный участок спешат немногие. Массового посещения ожидаем к обеду, после службы в костеле, — комментирует обстановку на избирательном участке наблюдатель. — Лично мне как избирателю импонируют молодость нынешних кандидатов и их решительность. Это говорит о том, что наша страна хорошо развита, люди получают достойное образование и имеют возможность личностного роста.

В республике избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали 28 тыс. национальных наблюдателей: от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и подавших заявления граждан. ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1 029 международных наблюдателей. Самые многочисленные миссии на выборы в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Глазами наблюдателейУже несколько дней в Вороновском районе за ходом избирательной кампании также следят международные наблюдатели. Вот и сегодня они побывали на участке для голосования в Трокелях. По словам председателя избирательной комиссии Вячеслава Григорьевича Флейто, наблюдатели ОБСЕ Лоренс Кетрин из США и Рутка Даче из Латвии замечаний не высказали.

 

 

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из сети Интернет.

 

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Голосование завершилось на одном из закрытых участков Вороновского района

 

 

 
 
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В качестве аккредитованного наблюдателя от ветеранской организации уже за второй избирательной кампанией следит Мечислав Иванович Авижич из аг. Трокели. Более 35...
 
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