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Явка избирателей на парламентских выборах в Могилёвской области на 12.00 превысила 50 %

17.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Явка избирателей на парламентских выборах в Могилёвской области на 12.00 превысила 50%, сообщил сайту mogilev-region.gov.by председатель областной избирательной комиссии Валерий Берестов.

«Жители региона проявляют высокую активность. По данным на 12.00 проголосовало 51,71% избирателей, или более 350 тыс. человек, включенных в списки», — проинформировал председатель областной избирательной комиссии.

По его словам, в целом процесс голосования в области идет спокойно. На многих участках организованы культурно-массовые мероприятия и работа точек общественного питания. «Люди приходят с хорошим настроением. Надеюсь, такая же атмосфера сохранится до закрытия участков в 20.00», — добавил Валерий Берестов.

В Могилевской области с 8.00 открыты 739 участков для голосования, в том числе 36, образованных в санаториях, профилакториях, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В списки для голосования включено более 804 тыс. человек. Им предстоит избрать в парламент 13 депутатов. На место в Палате представителей претендуют 62 кандидата.

Мониторинг парламентских выборов осуществляют представители БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ, ШОС, национальные наблюдатели. Всеми избирательными комиссиями региона аккредитовано около 4,5 тыс. наблюдателей. Вплоть до закрытия избирательных участков они будут следить за ходом голосования, затем присутствовать при проверке и подсчете бюллетеней, подведении итогов.

 
 
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Явка избирателей на парламентских выборах в Могилёвской области на 12.00 превысила 50%, сообщил сайту mogilev-region.gov.by председатель областной избирательной комиссии...
 
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