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За ходом избирательного процесса на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Глусском районе наблюдают 75 аккредитованных наблюдателей от различных общественных объединений

17.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

За ходом избирательного процесса на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Глусском районе наблюдают 75 аккредитованных наблюдателей от различных общественных объединений

За ходом избирательного процесса на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Глусском районе наблюдают 75 аккредитованных наблюдателей от различных общественных объединений.

Наталья Алексеевна Яроцкас, наблюдатель от профсоюзной организации работников образования и науки на Гагаринском участке для голосования № 3 в Глуске отметила, что здесь голосование проходит спокойно, в рамках закона. В качестве наблюдателя она присутствую на выборах впервые. «Прежде чем получить аккредитацию, — рассказала Наталья Яроцкас, — с нами, будущими наблюдателями, провели семинар-учебу, где рассказывали о наших правах, разбирали различные нестандартные ситуации, с которыми можно столкнуться на избирательных участках. На нашем участке избирательный процесс сегодня организован хорошо, люди голосуют активно, приходят семьями, с детьми.   

 
 
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За ходом избирательного процесса на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Глусском районе наблюдают 75...
 
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