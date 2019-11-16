Источник материала: Радзiма





За ходом избирательного процесса на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Глусском районе наблюдают 75 аккредитованных наблюдателей от различных общественных объединений.

Наталья Алексеевна Яроцкас, наблюдатель от профсоюзной организации работников образования и науки на Гагаринском участке для голосования № 3 в Глуске отметила, что здесь голосование проходит спокойно, в рамках закона. В качестве наблюдателя она присутствую на выборах впервые. «Прежде чем получить аккредитацию, — рассказала Наталья Яроцкас, — с нами, будущими наблюдателями, провели семинар-учебу, где рассказывали о наших правах, разбирали различные нестандартные ситуации, с которыми можно столкнуться на избирательных участках. На нашем участке избирательный процесс сегодня организован хорошо, люди голосуют активно, приходят семьями, с детьми.