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Белорусы могут проголосовать на выборах в парламент на трех участках в России

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания республики в Санкт-Петербурге. Избирательный участок находится в белорусском посольстве, сообщает «МИР 24».

«Активно голосовали студенты военных и других учебных заведений. Они приняли активное участие в досрочном голосовании», – сказал руководитель отделения посольства Беларуси в России и Петербурге, председатель участковой комиссии Игорь Заломай. Всего в РФ работают три избирательных участка, где могут проголосовать граждане Беларуси. Кроме Петербурга участки открыты также в Москве и Калининграде.



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Избирательные участки открыты в Москве, Петербурге и Калининграде.
 
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