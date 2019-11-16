Белорусы могут проголосовать на выборах в парламент на трех участках в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания республики в Санкт-Петербурге. Избирательный участок находится в белорусском посольстве, сообщает «МИР 24».

«Активно голосовали студенты военных и других учебных заведений. Они приняли активное участие в досрочном голосовании», – сказал руководитель отделения посольства Беларуси в России и Петербурге, председатель участковой комиссии Игорь Заломай. Всего в РФ работают три избирательных участка, где могут проголосовать граждане Беларуси. Кроме Петербурга участки открыты также в Москве и Калининграде.