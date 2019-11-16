Лукашенко считает, что выборы президента должны пройти летом 2020 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что выборы главы государства нужно провести летом 2020 года. «Конец августа – крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут», – сказал Лукашенко. По его словам, кто хочет, тот проголосует, несмотря на сезон отпусков, сообщает БЕЛТА .

Белорусский лидер также заявил, что намерен баллотироваться на новый срок в 2020 году. При этом он подчеркнул, что не будет пытаться удержаться у власти. Если народ не поддержит его кандидатуру, он «посиневшими пальцами за кресло держаться» не будет .

В воскресенье Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Он назвал членов избирательной комиссии «бойцами видимого фронта». Белорусам предстоит избрать 110 депутатов. На места в парламенте претендуют больше полутысячи кандидатов.