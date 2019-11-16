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Лукашенко считает, что выборы президента должны пройти летом 2020 года
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что выборы главы государства нужно провести летом 2020 года. «Конец августа – крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут», – сказал Лукашенко. По его словам, кто хочет, тот проголосует, несмотря на сезон отпусков, сообщает
Белорусский лидер также заявил, что намерен баллотироваться на новый срок в 2020 году. При этом он подчеркнул, что не будет пытаться удержаться у власти. Если народ не поддержит его кандидатуру, он
В воскресенье Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Он назвал членов избирательной комиссии «бойцами видимого фронта». Белорусам предстоит избрать 110 депутатов. На места в парламенте претендуют больше полутысячи кандидатов.
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Президент Беларуси также заявил, что намерен баллотироваться на новый срок.
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