Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Копачёвском участке для голосования №47 в парламентских выборах должны принять участие 863 жителя сельского Совета. Более 50% из них успели проголосовать досрочно.

С самого утра на избирательный участок спешат граждане, которые запланировали выполнить свой гражданский долг в основной день выборов.

— Сегодняшнее утро выдалось самым активным временем голосования, — говорит председатель избирательной комиссии Елена Тихановская. — До обеда уже проголосовало более 70% избирателей. Сейчас на участок в основном идут работающие граждане. Не отстают, конечно, от них и пенсионеры.

Как только появилась свободное время, в кабинку для тайного голосования поспешила и заведующий почтовым отделением аг. Копачи Вера Давыденко.

— Я считаю, что принимать участие в избирательной кампании должен каждый житель района, — говорит Вера Ивановна. — Ведь от того, как проголосуют избиратели, зависит, какие люди придут в парламент, как будут решаться вопросы по улучшению качества жизни, развиваться регион.

На участок пришла проголосовать и ветеран труда Нелли Гоголева.

— Я всегда прихожу на выборы в основной день для голосования, — говорит Нелли Кирилловна. — Для нас, пенсионеров, выборы — это не просто важное государственное мероприятие, но и большой праздник, во время которого мы можем вспомнить былое, поговорить о будущем.

На участке, который расположился в Копачёвском сельском Доме культуры, царит гостеприимная и праздничная атмосфера. В фойе СДК организовали торговлю разнообразной продукцией работники местного магазина «Родны кут» Мстиславского райпо.

Праздничную атмосферу для своих земляков создают работники культуры. Они подготовили концертную программу «С любоўю да Беларусі».

Соб. инф.