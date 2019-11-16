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Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

17.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Копачёвском участке для голосования №47 в парламентских выборах должны принять участие 863 жителя сельского Совета. Более 50% из них успели проголосовать досрочно.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

С самого утра на избирательный участок спешат граждане, которые запланировали выполнить свой гражданский долг в основной день выборов.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

— Сегодняшнее утро выдалось самым активным временем голосования, — говорит председатель избирательной комиссии Елена Тихановская. — До обеда уже проголосовало более 70% избирателей. Сейчас на участок в основном идут работающие граждане. Не отстают, конечно, от них и пенсионеры.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

Как только появилась свободное время, в кабинку для тайного голосования поспешила и заведующий почтовым отделением аг. Копачи Вера Давыденко.

— Я считаю, что принимать участие в избирательной кампании должен каждый житель района, — говорит Вера Ивановна. — Ведь от того, как проголосуют избиратели, зависит, какие люди придут в парламент, как будут решаться вопросы по улучшению качества жизни, развиваться регион.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

На участок пришла проголосовать и ветеран труда Нелли Гоголева.

— Я всегда прихожу на выборы в основной день для голосования, — говорит Нелли Кирилловна. — Для нас, пенсионеров, выборы — это не просто важное государственное мероприятие, но и большой праздник, во время которого мы можем вспомнить былое, поговорить о будущем.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

На участке, который расположился в Копачёвском сельском Доме культуры, царит гостеприимная и праздничная атмосфера. В фойе СДК организовали торговлю разнообразной продукцией работники местного магазина «Родны кут» Мстиславского райпо.

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

Праздничную атмосферу для своих земляков создают работники культуры. Они подготовили концертную программу «С любоўю да Беларусі».

Более 70% избирателей проголосовало на Копачёвском участке №47

Соб. инф.

 

 
 
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На Копачёвском участке для голосования №47 в парламентских выборах должны принять участие 863 жителя сельского Совета. Более 50% из них успели проголосовать...
 
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