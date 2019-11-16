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Под Сморгонью бесправник на Peugeot влетел во встречную фуру: мужчина погиб, его жена в реанимации

17.11.2019 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы при столкновении легковушки и фуры в Сморгонском районе.


Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла 16 ноября, в 22.30, на 184-м километре трассы Р63 Борисов — Вилейка — Сморгонь — Ошмяны. Предварительно установлено, что 41-летний водитель Peugeot двигался со стороны Ошмян в направлении Сморгони, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру Volvo. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.


В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 44-летняя жена с травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что водитель Peugeot не имел права управления автомобилем. 40-летний водитель большегруза — уроженец РФ — серьезных травм не получил.

 
 
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Авария произошла 16 ноября, в 22.30, на 184-м километре трассы Р63 Борисов - Вилейка - Сморгонь - Ошмяны.
 
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