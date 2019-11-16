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Под Сморгонью бесправник на Peugeot влетел во встречную фуру: мужчина погиб, его жена в реанимации
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы при столкновении легковушки и фуры в Сморгонском районе.
Как
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 44-летняя жена с травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, что водитель Peugeot не имел права управления автомобилем. 40-летний водитель большегруза — уроженец РФ — серьезных травм не получил.
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Авария произошла 16 ноября, в 22.30, на 184-м километре трассы Р63 Борисов - Вилейка - Сморгонь - Ошмяны.
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