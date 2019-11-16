ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на шестой президентский срок

17.11.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на шестой президентский срок
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах. После процедуры глава государства около часа отвечал на вопросы журналистов. В частности, белорусский лидер поделился своими планами на новый президентский срок.

Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на шестой президентский срок Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Беларуси

«Если люди меня не поддержат на каких-то выборах – я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, – пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров…», – цитирует Александра Лукашенко TUT.by.

«Если не попросите – я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против – я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду», – добавил президент.

Отметим, что крайний срок проведения очередных президентских выборов – конец лета 2020 года. Александр Лукашенко отметил, что, скорее всего, выборы президента в Беларуси пройдут именно летом будущего года.

Напомним, 17 ноября в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Участки для голосования будут открыты до 8 часов вечера по всей стране. К 12.00 явка избирателей составила чуть более 46%.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После голосования на выборах в парламент президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими дальнейшими политическими планами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко считает, что выборы президента должны пройти летом 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика