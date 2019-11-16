Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на шестой президентский срок

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах. После процедуры глава государства около часа отвечал на вопросы журналистов. В частности, белорусский лидер поделился своими планами на новый президентский срок.

«Если люди меня не поддержат на каких-то выборах – я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, – пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров…», – цитирует Александра Лукашенко TUT.by .

«Если не попросите – я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против – я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду», – добавил президент.

Отметим, что крайний срок проведения очередных президентских выборов – конец лета 2020 года. Александр Лукашенко отметил, что, скорее всего, выборы президента в Беларуси пройдут именно летом будущего года.

Напомним, 17 ноября в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Участки для голосования будут открыты до 8 часов вечера по всей стране. К 12.00 явка избирателей составила чуть более 46%.