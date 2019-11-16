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В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

17.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

17 ноября, в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, все избирательные участки района начали работу в 8.00. В это же время открылся участок для голосования №44, расположенный в Красненском сельском Доме культуры. С 8 утра члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования отправились по адресам жителей сельсовета, которые изъявили желание проголосовать на дому.

— За время проведения досрочного голосования 275 избирателей, а это почти 37% от общего числа, пришли на участок для голосования и отдали свой голос за одного из трех кандидатов в депутаты, — рассказала председатель Красненской участковой избирательной комиссии №44 Наталия Шевко. — На дому смогут проголосовать жители отдаленных деревень, к примеру, д. Комаровичи, Погорье, Вирище, а также те, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок и обратился в участковую избирательную комиссию. А это около 160 местных жителей.

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

О том, каким представляет себе депутата  Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, поделилась Зоя Николаевна Абрамчик из агр. Красное, которая приняла участие в надомном голосовании.

-Депутат должен служить народу, знать проблемы и пожелания простых людей, — отметила женщина. — Это должен быть грамотный и коммуникабельный человек, который сможет посодействовать в разрешении того или иного вопроса.

С самого утра жители г.п. Мир спешат на избирательный участок №52 в Мирский Дом культуры, чтобы исполнить свой гражданский долг. По словам председателя Мирской участковой избирательной комиссии Натальи Кадлубай, досрочно проголосовало 634 избирателей, или 31,1% из 1974 человек.

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

Житель г.п. Мир Роберт Рауткас признался, что целенаправленно пришел на избирательный участок именно в основной день голосования.

-Для меня выборы — это праздник, — отметил мужчина. — И так было всегда. Я сам неоднократно был членом участковой избирательной комиссии. Основной день голосования у меня всегда ассоциировался с громкой музыкой, которая звучала на избирательном участке, концертной программой и, конечно же, вкусными деликатесами в буфете.

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

На территории Мирского сельсовета на дому проголосуют около 340 человек. Поэтому члены участковой избирательной комиссии с самого утра отправились по адресам местных жителей.

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

На участке для голосования, расположенном в Лукском сельском Доме культуры, один за другим идут избиратели.

— 43,5%, или 341 избиратель уже отдал свой голос во время проведения досрочного голосования, — рассказала председатель Лукской участковой избирательной комиссии Татьяна Манько. — Такой высокий процент досрочно проголосовавших связан с тем, что в пятницу состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, и многие проголосовали именно в этот день. Однако и сегодня участок не пустует, люди идут с самого утра и отдают свой голос за кандидата в депутаты.

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

В основной день голосования кореличчане спешат на избирательные участки и голосуют на дому

Оксана ЯНУШ

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17 ноября, в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, все избирательные участки района начали
 
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