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Лукашенко начал называть беларусов мудаками

17.11.2019 15:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 17 ноября, в Беларуси проходят парламентские выборы. Александр Лукашенко, естественно, тоже принял в них участие. Когда президент сделал свой выбор, решил пообщаться с журналистами. 

Как пишет «Еврорадио», Лукашенко прокомментировал историю из Бреста, где мужчина, во время досрочного голосования, снял на видео «вброс» бюллетеней

«Если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, [нужно] чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать», – заявил президент страны. 

 

Кого Лукашенко назвал мудаком 

Речь про наблюдателя от кампании «Право выбора» Юрия Ващинчука. Он записал видео, как на одном из избирательных участков девушка вышла из кабинки для голосования сразу с двумя бюллетенями.

После чего глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила Ващинчука в «злостном» нарушении законодательства – как гражданского, так и избирательного. Потому что снимать на избирательном участке нельзя. И сказала, что его нужно лишить аккредитации.
 

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 17 ноября, в Беларуси проходят парламентские выборы. Александр Лукашенко, естественно, тоже принял в них участие. Когда президент сделал свой выбор, решил...
 
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