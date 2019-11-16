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Лукашенко начал называть беларусов мудаками
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 17 ноября, в Беларуси проходят парламентские выборы. Александр Лукашенко, естественно, тоже принял в них участие. Когда президент сделал свой выбор, решил пообщаться с журналистами.
Как
«Если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, [нужно] чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать», – заявил президент страны.
Кого Лукашенко назвал мудаком
Речь про наблюдателя от кампании «Право выбора» Юрия Ващинчука. Он записал видео, как на одном из избирательных участков девушка вышла из кабинки для голосования сразу с двумя бюллетенями.
После чего глава ЦИК Лидия Ермошина
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Сегодня, 17 ноября, в Беларуси проходят парламентские выборы. Александр Лукашенко, естественно, тоже принял в них участие. Когда президент сделал свой выбор, решил...
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