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Самое смешное в байнете за неделю. 11 – 17 ноября
Источник материала: KYKY>
Сегодня воскресенье, это значит, что пришло время для нашей любимой рубрике о том, над чем всю неделю смеялись беларусы.
Самым громким поводом этой недели стали парламентские выборы. Точнее, досрочное голосование, которое устроили перед выборами. О том,
А теперь к другим новостям:
А еще в стране была рабочая суббота. Потому что на прошлой неделе страна отдыхала четыре дня, но, кажется, не помогло.
И в СМИ выходили новости вот с такими заголовками.
Ну и самое главное: в Минске начали устанавливать новогодние ёлки!
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Сегодня воскресенье, это значит, что пришло время для нашей любимой рубрике о том, над чем всю неделю смеялись беларусы. Сначала разогрев – фото, над которым...
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