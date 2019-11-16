Самое смешное в байнете за неделю. 11 – 17 ноября

Источник материала: KYKY

Сегодня воскресенье, это значит, что пришло время для нашей любимой рубрике о том, над чем всю неделю смеялись беларусы.



Сначала разогрев – фото, над которым смеются практически во всех беларуских telegram-пабликах.

Самым громким поводом этой недели стали парламентские выборы. Точнее, досрочное голосование, которое устроили перед выборами. О том, как досрочные выборы в Беларуси используют людей, законы и здравый смысл мы уже писали. Рассказываем, как над этим шутили.

А мне кажется это будет сиквел Джокера, который соберет в прокате 83,7%. pic.twitter.com/8U9DSIFM6P — Misha Gypsynkov (@mambakla) November 17, 2019

Голосуй, а то проиграешь! pic.twitter.com/ZFvLWcygT1 — РБ головного мозга (@belamova) November 13, 2019 Выбирают из фруктов и ягод потому что все овощи уже сидят в Палате представителей https://t.co/8iuST8qYi1 — РБ головного мозга (@belamova) November 16, 2019

Калі ваш выбарчы ўчастак не падобны на гэты, нават не спрабуйце мяне запрашаць. pic.twitter.com/kJMlM01mkT — Еўрарадыё (@euroradio) November 17, 2019

Весело на участке pic.twitter.com/cbFfXr2Bew — РБ головного мозга (@belamova) November 17, 2019

там цитата джоан роулинг потому что честные выборы в беларуси — такая же сказка как и гарри поттер — сметануш (@who_is_thatman) November 17, 2019

Ходить с батей по магазам - это нечто очень похожее на выборы: на чем бы ты не остановился, всегда конечное решение зависит от одного человека. — Sheloves (@alex_shilov) November 17, 2019

А теперь к другим новостям:

То, что Макей решил первым делом завести Инсту, а не твиттер, свидетельствует о том, что ничего он не понимает в политике. — Eduard Palchys (@1863x) November 12, 2019

А еще в стране была рабочая суббота. Потому что на прошлой неделе страна отдыхала четыре дня, но, кажется, не помогло.

И в СМИ выходили новости вот с такими заголовками.

Ну и самое главное: в Минске начали устанавливать новогодние ёлки!

кампанія space x запускае ракету на марс pic.twitter.com/7cnKxCt7Xy — Alieś Chackievič (@_Slashman) November 15, 2019

Карент муд от всего происходящего pic.twitter.com/cy4rWrAf6f — РБ головного мозга (@belamova) November 16, 2019