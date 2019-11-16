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В начале декабря Беларусь озвучит окончательную сумму потерь от грязной российской нефти

17.11.2019 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В начале декабря Беларусь озвучит окончательную сумму потерь от грязной российской нефти

После завершения капремонта Мозырьского НПЗ, который планируется завершить в декабре, Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной российской нефти.

После завершения капремонта Мозырьского НПЗ, который планируется завершить в декабре, Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной российской нефти.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Он напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало, пишет БЕЛТА.

Вице-премьер также отметил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с грязной нефтью, восстановился.

"Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - добавил Игорь Ляшенко.

 
 
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После завершения капремонта Мозырьского НПЗ, который планируется завершить в декабре, Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной российской...
 
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