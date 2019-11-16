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ВЫБОРЫ-2019. Мы с супругой голосовали за будущее наших детей

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Александр Александрович Романюк, директор Ивьевского я/с-НШ, председатель районной организации «Белая Русь» пришел на выборы вместе с женой, учителем английского языка гимназии №1 г. Ивье Инной Анатольевной и дочерьми – семилетней Ксенией и пятилетней Елизаветой.

ВЫБОРЫ-2019. Мы с супругой голосовали за будущее наших детей

Девочкам было поручено ответственное дело – опустить бюллетени в урну для голосования, что они и сделали с удовольствием.

Глава семьи рассказал корреспондентам «Іўеўскага краю», как в семье готовились к этому событию и как своим примером надо воспитывать гражданскую позицию у подрастающего поколения. 

– Так сложилось, что на выборы мы всегда ходим всей семьей. Мы понимаем, что не все от нас зависит, но голос наш обязательно будет учтен. Нам с супругой немаловажно будущее наших детей, поэтому мы всегда все выборы посещаем и отдаем свой голос за того или иного кандидата.

Задача каждой семьи – растить юного гражданина и патриота своей страны. С малых лет рассказывать и объяснять, что такое выборы и насколько они важны. Вчера, например, мы рассказали своим детям, что завтра в стране большой праздник – важное политическое событие – выборы в парламент. Старались в доступной форме объяснить, что такое парламент, депутаты. 

А что касается, личных качеств депутата, то, на мой взгляд, он должен быть достаточно смелым, чтобы уверенно отстаивать свою позицию на высшем уровне, обязан лоббировать интересы своих избирателей, быть последовательным в выполнении своих предвыборных обещаний.  

ВЫБОРЫ-2019. Мы с супругой голосовали за будущее наших детей

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Александр Александрович Романюк, директор Ивьевского я/с-НШ, председатель районной организации «Белая Русь» пришел на выборы вместе с женой, учителем...
 
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