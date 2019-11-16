ВЫБОРЫ-2019. Гераненский участок для голосования N 18 - один из самых многочисленных в районе

Источник материала: Ивьевский край

Один из самых многочисленных по количеству избирателей на территории Ивьевщины- Гераненский участок для голосования N 18. Здесь в списках 1240 избирателей.



Как сказала председатель комиссии Марина Марьяновна Олабина, люди проявили большую активность во время досрочного голосования: проголосовало 60% от всего количества избирателей. По мнению других членов комиссии, этому поспособствовало в том числе и то, что минувшая суббота была рабочим днем.

- В этом году мы постарались и с оформлением интерьера избирательного участка: установлены новые кабинки для тайного голосования. Хочется, чтобы нашим людям было удобно и приятно от посещения нашего участка. Ведь выборы по праву для каждого сознательного гражданина - это событие не только ответственное, но и праздничное.

Одним из ярких подтверждений тому стал приезд на участок любимых гераненцами артистов - народного ансамбля народной песни " Даўнiна".



