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ВЫБОРЫ-2019. Гераненский участок для голосования N 18 - один из самых многочисленных в районе

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Один из самых многочисленных по количеству избирателей на территории Ивьевщины- Гераненский участок для голосования N 18. Здесь в списках 1240 избирателей.

ВЫБОРЫ-2019. Гераненский участок для голосования N 18 - один из самых многочисленных в районе
Как сказала председатель комиссии Марина Марьяновна Олабина, люди проявили большую активность во время досрочного голосования: проголосовало 60% от всего количества избирателей. По мнению других членов комиссии, этому поспособствовало в том числе и то, что минувшая суббота была рабочим днем.

- В этом году мы постарались и с оформлением интерьера избирательного участка: установлены новые кабинки для тайного голосования. Хочется, чтобы нашим людям было удобно и приятно от посещения нашего участка. Ведь выборы по праву для каждого сознательного гражданина - это событие не только ответственное, но и праздничное.

Одним из ярких подтверждений тому стал приезд на участок любимых гераненцами артистов - народного ансамбля народной песни " Даўнiна".

ВЫБОРЫ-2019. Гераненский участок для голосования N 18 - один из самых многочисленных в районе

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Один из самых многочисленных по количеству избирателей на территории Ивьевщины- Гераненский участок для голосования N 18. Здесь в списках 1240 избирателей. Как...
 
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