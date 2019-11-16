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На выборах проголосовало уже более 46% избирателей
Источник материала: Партизан
На парламентских выборах на 12:00 17 ноября проголосовали 46,06% избирателей, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.
В трех областях явка избирателей превысила порог в 50%: в Могилевской — 51,71%, Гомельской — 51,6%, Витебской области — 50,39%. В Минской области проголосовало 47,4% избирателей, в Гродненской — 46,27%, в Брестской — 41,2%, в Минске — 37,32%, пишут
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На парламентских выборах на 12:00 17 ноября проголосовали 46,06% избирателей, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Центризбиркома, директор...
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