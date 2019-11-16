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Каждый четвертый подросток в Беларуси думал о суициде

17.11.2019 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские подростки часто ощущают одиночество, многие из них хоть раз задумывались о самоубийстве, а полноценной информацией, куда молодые люди могут обратиться за помощью в сложных ситуациях, владеют немногие, - такой вывод сделали белорусские медики, педагоги, представители ЮНИСЕФ и ВОЗ на основании изучения психического здоровья и суицидального поведения детей и подростков.

Старший координатор программы по здоровью и развитию детей, подростков и молодежи представительства ЮНИСЕФ в Беларуси Виктория Лозю в пятницу рассказала журналистам, что согласно опросу, проводимому в более чем 150 учреждениях образования разного уровня по всей стране, 18,2% подростков имели депрессивную симптоматику, а у 3,2% она была ярко выраженной. Более чем 25% думали о суициде, а некоторых такие мысли посещали регулярно. 18,5% опрошенных молодых людей и девушек (а всего в опросе приняло участие более полутора тысяч человек) признались, что совершали попытку самоубийства, пигет "Интерфакс".

Согласно заключению проводивших опросы экспертов, основными причинами суицидов были чувство одиночества, отсутствие смысла жизни, проблемы в отношениях с отцом (!) или другие проблемы в семье, сложности в учебе, несчастная любовь и конфликты со сверстниками.

"49% подростков говорили "я чувствую себя одиноким". А если молодой человек так себя чувствует, то выходит, ему не с кем разговаривать, кроме гаджетов. Родители тоже должны обращать на это внимание, роль семьи и взаимоотношений в семье очень важна в этом вопросе", - добавил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. Он также обратил внимание, что 19% - почти каждый 5-й подросток в Беларуси оказался психологически уязвим (инвалидность, социальное сиротство, психологические проблемы).

В то же время, итоги опросов подтверждают, что белорусская статистика не очень сильно отличается от мировой. Согласно аналогичным опросам в других странах, которые проводились ВОЗ и ЮНИСЕФ, депрессивная симптоматика среди молодежи 15-19 лет составляет 7,1% в Венгрии и 19,4% в Израиле. А суицидальные мысли приходили 15% подросткам Армении и 43% подросткам Латвии. Средний показатель суицидальной настроенности детей и подростков в Европе составляет 30,8%.

Проводившие исследование специалисты обратили внимание на тот факт, что дети и подростки в Беларуси не всегда знают, куда обращаться в сложных стрессовых ситуациях. А к суицидам, согласно статистике, оказываются более склонны девушки, нежели юноши.


По словам главного внештатного детского психиатра Минздрава Ольги Литвиновой, это вполне закономерно и соответствует мировой статистике.

"Если взять любую литературу по суицидологии, там указано: попытки чаще всего совершают лица женского пола. Чаще это соотношение 1 к 3", - пояснила она.

Среди главных профилактических мер по профилактике самоубийств она называет работу общенациональной детской телефонной линии (8-801-100-16-11), которая работает круглосуточно с 2017 года. В первый год работы линии, помощью специалистов на другом конце провода воспользовались 1077 подростков, а за 9 месяцев текущего года уже зарегистрировано 1300 обращений.

Кроме того, в Беларуси есть 345 стационарных коек для оказания помощи детям и подросткам, из которых 30 коек – реабилитационных, где родители могут находиться вместе со своими детьми. Также медики ведут профилактические беседы с группами несовершеннолетних, педагогами и родителями. Как пояснила Литвинова, во время таких занятий участников групп учат справляться со стрессом, а также распространяя информацию о том, где молодые люди могут получить помощь в сложных ситуациях.

Согласно статистике ВОЗ, которую привел на пресс-конференции в Минске представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев, в мире каждые 40 секунд происходит самоубийство. Суицид является второй причиной смертности людей в возрасте с 15 до 29 лет в мире.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские подростки часто ощущают одиночество, многие из них хоть раз задумывались о самоубийстве, а полноценной информацией, куда молодые люди могут...
 
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