Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 15 ноября 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», прогноз «стабильный».





О этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Беларуси.





Эксперты рейтингового агентства отметили укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Беларуси.





Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне «В».