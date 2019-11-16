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Механизм фальсификаций: участок № 404 – на 100% Белавиа, 485 – Белтелеком, 487 – ГУМ

17.11.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто и как крадет у нас будущее и подписывает трудовые коллективы под статью УК. Доказательства получены в суде.

Девочка-фальсификатор, пойманная в Бресте, оказалась подчиненной председателя комиссии. Случайность или инициатива на местах? Нет. Это – деталь глобального механизма фальсификации выборов в Беларуси, пишет сайт ОГП.

Николай Козлов получил этому доказательства в суде. Дело было так: Лидер ОГП подал в суд на то, что НИ ОДИН представитель ОГП не был включен в участковые комиссии по его округу (Старовиленский № 105). На вопрос, а кого же все-таки включили, если А. Лебедько, А. Ковалева, В. Корнеенко и другие эксперты ОГП недостаточно опытны для такого дела, он получил доступ к спискам всех членов всех участковых комиссий Центрального района г. Минска и сфотографировал их.

Полученные в суде документы доказывают, что, хотя выдвижение членов комиссий оформляется протоколами Союза ветеранов, Белорусского отделения Красного креста, Фонда мира, Союза женщин, Аграрной партии и т.п., все члены одной участковой комиссии – сотрудники одного предприятия или учреждения, причем в качестве председателя комиссии – их начальник, то есть, по сути, тот человек, который платит им зарплату. О какой независимости членов комиссии в этом случае может идти речь?

Это означает, что подготовка к фальсификациям и сами фальсификации – дело всей государственно системы. В этом участвуют не только вертикальщики, администрация, трудовые коллективы, но и провластные партии, общественные организации и пр.

Предлагаем вашему вниманию список участков с указанием предприятий, из сотрудников которых на 90-100% сформированы участковые комиссии. В скобках – самый старший по должности в составе комиссии. Там, где в скобках ничего не указано, означает, что определить на первый взгляд не удалось. Однако у вас есть возможность уточнить, кто входит в руководящие органы комиссий непосредственно на местах. В любом случае, ОГП располагает полными списками комиссий, их анализ будет продолжен.

В частности, мы опубликуем список всех общественных организаций и партий, которые обеспечивают выдвижение этих членов комиссий.

 
Итак, получены данные на 53 участка Центрального р-на г. Минска, в комиссиях состоит 651 человек; из них места работы и должности определены для 530 человек

Список участков и предприятий, которые сформировали все комиссии Центрального района г. Минск - в следующем порядке: № участка, предприятие (в скобках - старший по должности член комиссии):


460 - Мингорисполком
461 - ЗАО МЗХ "Атлант"
462 -  ЗАО МЗХ "Атлант" 463 - Минскэнерго + СМиТ
464 - ГХУ "Управление делами президента" + ЖКХ Центрального района (зам. директора ЖКХ Центр. района Новик А.П)
465 - ОАО Легавтотранс
466- ЗАО МЗХ "Атлант" 467 - ЗАО МЗХ "Атлант" 468 - ЗАО МЗХ "Атлант"
469 - КУП "Минскхлебпром" + 1 (директор) с "Реммехзавода"
470 - "Гомельобои" + ОАО ЦБК-Консалт (филиал) + 2 ср.школа № 48 (зам. директора школы Макаед Н.В. и зам. директора "Гомельобои" Жук Е.В.)
471 - ОАО Центр Моды + 3 ср. школа 44 (зам. директора Кот О.М.)
472- Универсам "Центральный" + 3 гимназия 42 + 1 ОДО "Виталюр" + 1 ОАО "Эккаунт Проф"
473 - Профсоюзы (основной - Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма + Профсоюз работников образования и науки) (зам. пред. работников образования Ильина В.В., зам. пред работников культуры Филимонова Т.В.)
474 - Белавиа (100%)
475 - КУП "Минская спадчина" (100%) (зам. директора Вериго Д. Е.)
476 - гимназия № 3 (директор Сборцев С.Н. + 3 зам.директора)
477 - ОАО  "Минотель" (зам.ген.директора Шичков А.Н.)
478 - Минское городское жилищное хозяйство (два зам. ген. директора Герасимчик А.А. и Кремез Т.Е.)
479 - Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска + 2 УЗ "8-ая городская клиническая стоматологическая поликлиника" + 2 Пивзавод "Аливария" (директор Тер. центра Герасимова И.В. + зам.глав.врача Козлов Т.И.)
480 - ЖЭУ-4 Центрального района + Минское городское жилищное хозяйство + ЖКХ Центрального района + УП "Ремфорт" (директор ЖЭУ-4 Батура А.В.)
481 - Стройтрест № 4 (зам.ген.директора Фиранчук И.И.)
482 - ср.школа 188 + 2 человека Белгорхимпром (зам. директора Вашкевич С.Н.)
483 - ГП "Белгеодезия" (зам. директора Левша Ф.А.)
484 - Минский государственный дворец детей и молодежи (зам.директора Вафина С.М.)
485 - РУП "Белтелеком"
486 - гостиница "Планета" (100%) (зам. директора Васильева Ю.М.)
487 - ОАО ГУМ
488 - УП "Белпромпроект"
489 - ТД "На Немиге" (зам.ген. директора Чебровская Е.Л.)
490 - ср. школа № 95 (зам.директора Сакович О.В.)
491 - ОАО "Минскремстрой" (зам. директора Чупров Д. В.)
492 - ср. школа 104 (директор Сидоренко Н.Н.)
493 - УЗ "16-ая городская клиническая поликлиника" (зам. глав. врача Павлова Е.В.)
494 - ср школа 35 (директор. Потеенко Н.Л.)
495 - ср. школа 37 (директор Андреева О.В.)
496 - КУП "Минскхлебпром" (директор Локтыш А.Н.)497 - ЗАО "Милавица" 100 % (гендиректор Ющенко Михаил Васильевич - выдвинут Бел фондом мира)498 - Белорусский государственный институт метрологии (100%)
499 - Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (100%)500 - УП "Белэнергострой" (зам.ген.директора Куршук А.М.)501 - Гостиничный комплекс "Юбилейный" (зам.директора Перунов В.А)
502 - 4 городская поликлиника (зам.главного врача Абдольванд Е.Ю.)
503 - ср. школа 180 (3 зам. директора Воробей Т.В, Лютич И.С., Рацкевич А.В.)504 - Белорусский государственный университет физической культуры
505 - Белорусский государственный университет физической культуры
506 - Белорусский государственный университет физической культуры
507 - МКСК "Минск-Арена"508 - ср. школа 32 (директор Михайлова З.И.)509 - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (директор Липень Е. В.)
510 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Осипчик С.И.)511 - Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии512 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья513 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Колбасова О.В.)


Сравнительные данные по составу комиссий в 2018 году (во время местной избирательной кампании) и сейчас, в 2019 говорят о том, что каждая комиссия в среднем на 67 % состоит из тех же самых участников, что при случайном формировании комиссий просто невозможно.

Теперь ОГП располагает этими данными, полученными в соответствии с законом, в полном объеме и поставит вопрос о внесении, по крайней мере, председателей комиссий и их заместителей в списки на отказ в выдаче Шенгенской визы.Николай Козлов получил этому доказательства в суде. Дело было так: Лидер ОГП подал в суд на то, что НИ ОДИН представитель ОГП не был включен в участковые комиссии по его округу (Старовиленский № 105). На вопрос, а кого же все-таки включили, если А. Лебедько, А. Ковалева, В. Корнеенко и другие эксперты ОГП недостаточно опытны для такого дела, он получил доступ к спискам всех членов всех участковых комиссий Центрального района г. Минска и сфотографировал их.

Полученные в суде документы доказывают, что, хотя выдвижение членов комиссий оформляется протоколами Союза ветеранов, Белорусского отделения Красного креста, Фонда мира, Союза женщин, Аграрной партии и т.п., все члены одной участковой комиссии – сотрудники одного предприятия или учреждения, причем в качестве председателя комиссии – их начальник, то есть, по сути, тот человек, который платит им зарплату. О какой независимости членов комиссии в этом случае может идти речь?

Это означает, что подготовка к фальсификациям и сами фальсификации – дело всей государственно системы. В этом участвуют не только вертикальщики, администрация, трудовые коллективы, но и провластные партии, общественные организации и пр.

Предлагаем вашему вниманию список участков с указанием предприятий, из сотрудников которых на 90-100% сформированы участковые комиссии. В скобках – самый старший по должности в составе комиссии. Там, где в скобках ничего не указано, означает, что определить на первый взгляд не удалось. Однако у вас есть возможность уточнить, кто входит в руководящие органы комиссий непосредственно на местах. В любом случае, ОГП располагает полными списками комиссий, их анализ будет продолжен.

В частности, мы опубликуем список всех общественных организаций и партий, которые обеспечивают выдвижение этих членов комиссий.

 
Итак, получены данные на 53 участка Центрального р-на г. Минска, в комиссиях состоит 651 человек; из них места работы и должности определены для 530 человек

Список участков и предприятий, которые сформировали все комиссии Центрального района г. Минск - в следующем порядке: № участка, предприятие (в скобках - старший по должности член комиссии):


460 - Мингорисполком
461 - ЗАО МЗХ "Атлант"
462 -  ЗАО МЗХ "Атлант" 463 - Минскэнерго + СМиТ
464 - ГХУ "Управление делами президента" + ЖКХ Центрального района (зам. директора ЖКХ Центр. района Новик А.П)
465 - ОАО Легавтотранс
466- ЗАО МЗХ "Атлант" 467 - ЗАО МЗХ "Атлант" 468 - ЗАО МЗХ "Атлант"
469 - КУП "Минскхлебпром" + 1 (директор) с "Реммехзавода"
470 - "Гомельобои" + ОАО ЦБК-Консалт (филиал) + 2 ср.школа № 48 (зам. директора школы Макаед Н.В. и зам. директора "Гомельобои" Жук Е.В.)
471 - ОАО Центр Моды + 3 ср. школа 44 (зам. директора Кот О.М.)
472- Универсам "Центральный" + 3 гимназия 42 + 1 ОДО "Виталюр" + 1 ОАО "Эккаунт Проф"
473 - Профсоюзы (основной - Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма + Профсоюз работников образования и науки) (зам. пред. работников образования Ильина В.В., зам. пред работников культуры Филимонова Т.В.)
474 - Белавиа (100%)
475 - КУП "Минская спадчина" (100%) (зам. директора Вериго Д. Е.)
476 - гимназия № 3 (директор Сборцев С.Н. + 3 зам.директора)
477 - ОАО  "Минотель" (зам.ген.директора Шичков А.Н.)
478 - Минское городское жилищное хозяйство (два зам. ген. директора Герасимчик А.А. и Кремез Т.Е.)
479 - Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска + 2 УЗ "8-ая городская клиническая стоматологическая поликлиника" + 2 Пивзавод "Аливария" (директор Тер. центра Герасимова И.В. + зам.глав.врача Козлов Т.И.)
480 - ЖЭУ-4 Центрального района + Минское городское жилищное хозяйство + ЖКХ Центрального района + УП "Ремфорт" (директор ЖЭУ-4 Батура А.В.)
481 - Стройтрест № 4 (зам.ген.директора Фиранчук И.И.)
482 - ср.школа 188 + 2 человека Белгорхимпром (зам. директора Вашкевич С.Н.)
483 - ГП "Белгеодезия" (зам. директора Левша Ф.А.)
484 - Минский государственный дворец детей и молодежи (зам.директора Вафина С.М.)
485 - РУП "Белтелеком"
486 - гостиница "Планета" (100%) (зам. директора Васильева Ю.М.)
487 - ОАО ГУМ
488 - УП "Белпромпроект"
489 - ТД "На Немиге" (зам.ген. директора Чебровская Е.Л.)
490 - ср. школа № 95 (зам.директора Сакович О.В.)
491 - ОАО "Минскремстрой" (зам. директора Чупров Д. В.)
492 - ср. школа 104 (директор Сидоренко Н.Н.)
493 - УЗ "16-ая городская клиническая поликлиника" (зам. глав. врача Павлова Е.В.)
494 - ср школа 35 (директор. Потеенко Н.Л.)
495 - ср. школа 37 (директор Андреева О.В.)
496 - КУП "Минскхлебпром" (директор Локтыш А.Н.)497 - ЗАО "Милавица" 100 % (гендиректор Ющенко Михаил Васильевич - выдвинут Бел фондом мира)498 - Белорусский государственный институт метрологии (100%)
499 - Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (100%)500 - УП "Белэнергострой" (зам.ген.директора Куршук А.М.)501 - Гостиничный комплекс "Юбилейный" (зам.директора Перунов В.А)
502 - 4 городская поликлиника (зам.главного врача Абдольванд Е.Ю.)
503 - ср. школа 180 (3 зам. директора Воробей Т.В, Лютич И.С., Рацкевич А.В.)504 - Белорусский государственный университет физической культуры
505 - Белорусский государственный университет физической культуры
506 - Белорусский государственный университет физической культуры
507 - МКСК "Минск-Арена"508 - ср. школа 32 (директор Михайлова З.И.)509 - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (директор Липень Е. В.)
510 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Осипчик С.И.)511 - Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии512 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья513 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Колбасова О.В.)

Сравнительные данные по составу комиссий в 2018 году (во время местной избирательной кампании) и сейчас, в 2019 говорят о том, что каждая комиссия в среднем на 67 % состоит из тех же самых участников, что при случайном формировании комиссий просто невозможно.

Теперь ОГП располагает этими данными, полученными в соответствии с законом, в полном объеме и поставит вопрос о внесении, по крайней мере, председателей комиссий и их заместителей в списки на отказ в выдаче Шенгенской визы.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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