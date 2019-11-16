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Адамковскую перерыли, пешеходам не пройти, водители пробираются с трудом
17.11.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте идут работы на улице Адамковской, при этом они организованы таким образом, что пешеходам (велосипедистам тоже) нет возможности пройти по тротуару ни с одной, ни со второй стороны. Приходится выходить на проезжую часть, где тоже, можно сказать, "не сахар".
Водителям нужно быть внимательными - мало того, что может быть пешеход по ходу движения, так ещё и дорога перерыта местами, нужно ехать медленно, вдумчиво и рассудительно.
Сколько продлятся работы - неизвестно. Терпеть, раз иного варианта сделать всё безопасно нет.
К слову, сразу же за этим местом остановка общественного транспорта.
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