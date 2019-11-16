На выборах в парламент Беларуси проголосовали уже более 45% избирателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Об этом он сказал после того, как проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания республики, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Центризбиркоме отмечают высокую явку избирателей. По данным на 12:00 проголосовали уже 46,6% белорусов. Всего же в списке избирателей - почти семь миллионов граждан. Выбирать есть из кого. Конкурс на этих выборах – более пяти человек на место. Чтобы победить в своем округе, достаточно перевеса в один голос. «Чтобы думали о людях больше, чем о себе», – пожелала пенсионерка. «Это те люди, которые будут проводить народную политику», – считает другой избиратель.

Свой выбор сделал и белорусский лидер. «Вы бойцы видимого фронта» - такими словами глава государства приветствовал членов избирательной комиссии. Что касается кандидатов, он отметил, что в Беларуси поддержат людей, которые будут конструктивно работать в парламенте.

«Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам и Конституции. Мы выборы проводим, в который раз говорю, для своей страны. Мы проводим эти выборы у себя и для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим их так, как понимаем», – подчеркнул он.

За ходом выборов на каждом участке следят наблюдатели – около 30 тысяч национальных и около тысячи международных. По последней информации, серьезных нарушений не выявлено. «Хорошая организация с соблюдением всех правил, которые установлены Конституцией и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах, свободный доступ к избирательным кабинкам», – отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Все по спискам. Мы убедились в том, что была проведена большая работа по сверке списков», – сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Сергей Лебедев. Для белорусов, которые пришли на участки, сегодня организовали настоящий праздник. Открыты буфеты, магазины. Все товары продают без наценки. Для семейных пар с детьми организовали комнаты для малышей, где с ними занимаются педагоги. Выступают известные артисты и музыкальные коллективы.

Участки для голосования будут работать до восьми вечера, без обеда. Все данные стекаются в информационный центр Центризбиркома, где для оперативности между округами организована видеосвязь. Первые результаты появятся ближе к полуночи.