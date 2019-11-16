|
На выборах в парламент Беларуси проголосовали уже более 45% избирателей
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
В Центризбиркоме отмечают высокую явку избирателей. По данным на 12:00 проголосовали уже 46,6% белорусов. Всего же в списке избирателей - почти семь миллионов граждан. Выбирать есть из кого. Конкурс на этих выборах – более пяти человек на место. Чтобы победить в своем округе, достаточно перевеса в один голос. «Чтобы думали о людях больше, чем о себе», – пожелала пенсионерка. «Это те люди, которые будут проводить народную политику», – считает другой избиратель.
Свой выбор сделал и белорусский лидер. «Вы бойцы видимого фронта» - такими словами глава государства приветствовал членов избирательной комиссии. Что касается кандидатов, он отметил, что в Беларуси поддержат людей, которые будут конструктивно работать в парламенте.
«Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам и Конституции. Мы выборы проводим, в который раз говорю, для своей страны. Мы проводим эти выборы у себя и для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим их так, как понимаем», – подчеркнул он.
За ходом выборов на каждом участке следят наблюдатели – около 30 тысяч национальных и около тысячи международных. По последней информации, серьезных нарушений не выявлено. «Хорошая организация с соблюдением всех правил, которые установлены Конституцией и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах, свободный доступ к избирательным кабинкам», – отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
«Все по спискам. Мы убедились в том, что была проведена большая работа по сверке списков», – сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Сергей Лебедев. Для белорусов, которые пришли на участки, сегодня организовали настоящий праздник. Открыты буфеты, магазины. Все товары продают без наценки. Для семейных пар с детьми организовали комнаты для малышей, где с ними занимаются педагоги. Выступают известные артисты и музыкальные коллективы.
Участки для голосования будут работать до восьми вечера, без обеда. Все данные стекаются в информационный центр Центризбиркома, где для оперативности между округами организована видеосвязь. Первые результаты появятся ближе к полуночи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс на нынешних выборах – более пяти человек на место. Чтобы победить в своем округе, кандидатам в депутаты достаточно перевеса в один голос.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)