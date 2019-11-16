На Усяжском участке для голосования № 63 голосуют активно и с хорошим настроением

На Усяжском участке для голосования № 63 выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проходят активно.





Как отмечает председатель избирательной комиссии Сергей Михайлович Сивко, с самого утра на участке оживленно. Уже в 8.05 здесь приняли первого голосующего.





— На активность избирателей жаловаться не приходится, — дополняет секретарь комиссии Людмила Андреевна Мурашко, — люди в нашем поселке отличаются активной гражданской позицией и всегда принимают участие в выборах. Хочу отметить, что приходят семьями и всегда — с хорошим настроением.





Вот и Мария Николаевна Быкова с супругом Сергеем Николаевичем пришли на выборы, чтобы проголосовать за своего кандидата.

— Мы всегда участвуем в выборах, — говорит Мария Николаевна, — и считаем, что это обязательная процедура для всех граждан. Голосовать должен каждый: от нашего выбора зависит будущее родного края.









Сегодня, в основной день выборов, на Усяжском участке для голосования организована праздничная торговля, проходит акция «Здоровое сердце». Организованы книжная выставка «Квiтней, мая краiна Беларусь» и выставка ДПИ «Наши умельцы».





В 14.00 в Доме культуры поселка Усяж состоялся праздничный концерт артистки белорусской эстрады Елены Гришановой. Певица поздравила усяжцев с днем выборов и подарила всем собравшимся в зале яркое и незабываемое выступление, исполнив свои лучшие хиты.













Корр. «КС»