В Барсуковской средней школе в воскресный день оживленно и празднично: здесь располагается избирательный участок, и поток людей сегодня сюда не прекращается.

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

Наталья Геннадьевна Кича, председатель избирательной комиссии, отмечает, что голосование идет активно: люди идут постоянно.

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

Сегодня избирательный участок посетил и юбиляр — Олегу Владимировичу Короткому сегодня исполнилось 50 лет. Мужчину поздравили и пожелали ему всего самого наилучшего, а также вручили памятный подарок.

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На базе школы сегодня организованы различные мероприятия для детей и взрослых: прошел шашечный турнир, состоялась увлекательная спортландия (участие в которой приняли родители и дети, причем соревнования были интересны и тем, что команда взрослых играла против детской), состоялся праздничный концерт с участием артистов сельского дома культуры.

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

Корр. «КС»