На Барсуковском участке для голосования поздравили юбиляра

В Барсуковской средней школе в воскресный день оживленно и празднично: здесь располагается избирательный участок, и поток людей сегодня сюда не прекращается.













Наталья Геннадьевна Кича, председатель избирательной комиссии, отмечает, что голосование идет активно: люди идут постоянно.





Сегодня избирательный участок посетил и юбиляр — Олегу Владимировичу Короткому сегодня исполнилось 50 лет. Мужчину поздравили и пожелали ему всего самого наилучшего, а также вручили памятный подарок.





На базе школы сегодня организованы различные мероприятия для детей и взрослых: прошел шашечный турнир, состоялась увлекательная спортландия (участие в которой приняли родители и дети, причем соревнования были интересны и тем, что команда взрослых играла против детской), состоялся праздничный концерт с участием артистов сельского дома культуры.









































Корр. «КС»