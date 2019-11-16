Выборы — это праздник

В агрогородке Будагово сегодня настояний праздник: граждане не только активно голосуют, но и имеют возможность вживую увидеть звезд белорусской эстрады.





В основной день выборов многолюдно и весело на Будаговском участке для голосовании №27: выборы для сельчан — это всегда праздник, поэтому проголосовать за своего кандидата идут и по одному, и целыми семьями.





—Люди идут очень дружно и активно, — рассказывает председатель избирательной Тамара Алексеевна Партыко, — Сегодня — настоящий праздник, и наши избиратели могут не только исполнить свой гражданский долг, но и отдохнуть: у нас уже состоялся праздничный концерт, впереди — спортивные состязания и многое другое.





Татьяна Игорь Рутковских пришли на избирательный участков вместе с сыновьями Ярославом и Владиславом. Ярослав уже учится в школе, Владик ходит в детский сад.









— Парламентские выборы это очень важно, — говорит Татьяна. Работать парламент, так мы и будем жить!. Депутаты принимают очень важные решения и хотелось бы, чтобы люди ответственно подходили в выбору. Ведь избранным депутатам мы доверяем представлять наши интересы. Кандидату, за которого я отдала голос, доверяю.





У избирательного участка организована торговая ярмарка, выставки, проходит акция «Здоровое сердце». Но, пожалуй, самым ярким подарком в день выборов для жителей агрогородка Будагово стал праздничный концерт группы «Лас-Вегас», который прошел в СДК.





— У нас сегодня прекрасное событие — впервые нас посетили такие звезды, это приятно, — отметили жители агрогородка. — Мы очень рады, участникам группы хочется сказать большое спасибо за подаренное хорошее настроение!





Корр. «КС»