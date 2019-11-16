ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина-Рак – мнительная и любит мелодрамы. Знаки Зодиака под микроскопом

17.11.2019 15:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Давно ли вы ели вкусного, сочного речного рака? Только вспомнишь, а уже хочется употребить его вместе с минералкой и, возможно, чипсами. Однако сейчас речь пойдёт не о животном, а о женщинах, родившихся под знаком Зодиака Рака. 

Общая характеристика 

Женщины-Раки мнительны и довольно брезгливы. Это те самые люди, которые несколько раз вымоют руки после получения денег наличностью, потому что мало ли кто их держал ранее. Красное пятно на чьей-то одежде вполне могут принять за чужую кровь и осторожно потянуться к телефону, чтобы вызвать милицию. Позже выяснится, что пятно был сделано кетчупом. 

Представительницы четвёртого знака Зодиака бережливы. У них всегда есть запасы на чёрный день и на поездку на море, ведь они зачастую любят загорать на пляже и плавать. Оставшуюся еду не станут выбрасывать в мусорку, вместо этого разыщут уличных животных и скормят им. 

Мужчина-Лев – щедрый друг и ревнивый муж. Изучаем знаки Зодиака 

Раки сентиментальны, обожают смотреть различные мелодрамы, где у героев сначала всё плохо, потом ещё хуже, но в конце все счастливы. В процессе просмотра будут плакать, как после смерти любимого щенка, нагоняя тоску на всех вокруг. Впрочем, чтобы пустить слезу, сериал может даже не понадобиться. У представительниц четвёртого знака Зодиака богатое воображение, так что они могут прокрутить в голове мелодраму с собой в главной роли, где всё заканчивается плохо. 

Работоспособность 

Как работник женщина-Рак ничем не выделяется. Она не плоха, и не хороша. С другой стороны, представительницы четвёртого знака Зодиака умеют создать радушную и домашнюю обстановку в коллективе, за что другие работники ей благодарны. Впрочем, Раки могут так привязаться к своей работе, что захотят быть незаменимыми. Однако выйдет это всем боком, поскольку ради этой цели женщина-Рак организует свою работу так, что в отсутствие представительницы четвёртого знака Зодиака никто не сможет справиться с её обязанностями. Все важные записи будут надёжно запрятаны, телефонный справочник с клиентами фирмы окажется в сумочке и так далее. 

Мужчина-Близнец – энергичный экстраверт и не любит рутину. Изучаем знаки Зодиака 

Любовь 

Как уже говорилось, женщины-Раки сентиментальны, что сразу отпугивает ряд потенциальных партнёров. Представительницы этого знака Зодиака не любят сорить деньгами, поэтому отталкивают и тех, кто пытается добиться их расположения дорогими подарками. Поскольку выбор сильно ограничен, влюбившись, Раки могут быть напористы в стараниях добиться ответных чувств. Если всё складывается удачно, то представительница четвёртого знака Зодиака быстро выходит замуж за партнёра и становится намного счастливее. Женщины-Раки самые домашние из всех знаков Зодиака. С удовольствием заботятся о муже, воспитывают детей и всегда поддерживают порядок в доме. Разумеется, об изменах не может быть и речи. 

Женщина-Дева – идеальная жена и потенциальная долгожительница. Знаки Зодиака под микроскопом 

Здоровье 

Собственное самочувствие является предметом постоянного волнения Раков. Любая болячка пугает их, побуждает рассказать о ней всем вокруг и побежать к врачу. Из-за своей мнительности после прочтения симптомов болезней в интернете способны испугаться до такой степени, что начнут писать завещание. В итоге друзьям и близким женщин-Раков приходится проявлять недюжинную выдержку, чтобы собственноручно не помочь представительницам четвёртого знака Зодиака отправиться в другой мир. Впрочем, волнения Раков не беспочвенны, среди них редко встречаются долгожители, хотя в целом эти женщины обладают хорошим здоровьем. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давно ли вы ели вкусного, сочного речного рака? Только вспомнишь, а уже хочется употребить его вместе с минералкой и, возможно, чипсами. Однако сейчас речь пойдёт не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Иране протесты из-за повышения цен на бензин. В стране отключили мобильную связь и интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика