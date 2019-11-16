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Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду»

17.11.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году нашу страну ожидает еще одна избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси пройдут выборы Президента. Пока официально предвыборная гонка не началась, но журналисты поинтересовались, будет ли Александр Лукашенко выдвигать свою кандидатуру на высший пост в стране.

Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет.

Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтоб вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость и прочее ту политику, которая есть. Вы сами должны сказать: «Слушай, Президент, ты еще здоров?» Хотя вы меня тут «похоронили» две недели назад, бежали 15 километров на лыжероллерах, смотрю, пресс-секретарь докладывает, меня уже «похоронили». Я говорю: «Ничего, скоро возродимся». Вы у меня спросите: «Ты здоров? Баллотируйся, пожалуйста. Потому что мы хотим, чтобы наши дети ходили по улицам, жены с маленькими детишками, бабушки отдыхали». Да, мы небогаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы еще плохо иногда работаем. И у нас нет того, что есть в России, в других странах. Мы свое богатство «с мозоля», как в народе говорят, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить. 

Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду»

Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Вот вы отдыхаете, готовились вопросы задавать, а я уже несколько суток после Австрии не сплю: чтобы было все тихо, спокойно, чтобы кто-то не подсунул гадость какую-то и так далее.

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Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду»

Казалось бы, успокойся, есть кому выборы проводить. Ничего подобного. Поэтому не думайте, что у нас президентская власть  это царствование. Как некоторые на улицах кричат: «Ну хопіць, пацарстваваў!». Вот они, видимо, так и понимают эту должность. Кто-то попробует после меня, вы уже точно увидите, как будет работать новый Президент.

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Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году нашу страну ожидает еще одна избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси пройдут выборы...
 
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