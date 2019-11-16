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Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году нашу страну ожидает еще одна избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси пройдут выборы Президента. Пока официально предвыборная гонка не началась, но журналисты поинтересовались, будет ли Александр Лукашенко выдвигать свою кандидатуру на высший пост в стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтоб вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость и прочее – ту политику, которая есть. Вы сами должны сказать: «Слушай, Президент, ты еще здоров?» Хотя вы меня тут «похоронили» две недели назад, бежали 15 километров на лыжероллерах, смотрю, пресс-секретарь докладывает, меня уже «похоронили». Я говорю: «Ничего, скоро возродимся». Вы у меня спросите: «Ты здоров? Баллотируйся, пожалуйста. Потому что мы хотим, чтобы наши дети ходили по улицам, жены с маленькими детишками, бабушки отдыхали». Да, мы небогаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы еще плохо иногда работаем. И у нас нет того, что есть в России, в других странах. Мы свое богатство «с мозоля», как в народе говорят, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить.
Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Вот вы отдыхаете, готовились вопросы задавать, а я уже несколько суток после Австрии не сплю: чтобы было все тихо, спокойно, чтобы кто-то не подсунул гадость какую-то и так далее.
Казалось бы, успокойся, есть кому выборы проводить. Ничего подобного. Поэтому не думайте, что у нас президентская власть – это царствование. Как некоторые на улицах кричат: «Ну хопіць, пацарстваваў!». Вот они, видимо, так и понимают эту должность. Кто-то попробует после меня, вы уже точно увидите, как будет работать новый Президент.
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Новости Беларуси. В 2020 году нашу страну ожидает еще одна избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси пройдут выборы...
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