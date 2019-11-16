|
Ипатов о парламентских выборах: в лидерах у нас Витебская область, Гомельская область и Могилёвская область
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия СТВ.
Своего кандидата в депутаты выбрали почти 47 % белорусов. Вадим Ипатов также рассказал о регионах, которые голосуют наиболее активно.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ипатов о парламентских выборах: в лидерах у нас Витебская область, Гомельская область и Могилёвская область
Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)