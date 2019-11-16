Явка на выборах в Беларуси составила уже более 55%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборах в нижнюю палату парламента Беларуси проголосовали больше половины избирателей. По данным на 14:00, явка составила 55,47%, сообщили в Центризбиркоме республики.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы в Беларуси хорошо организованы. «Отмечается и западными наблюдателями, и нами большой тренинг всех участников избирательного процесса, люди подготовленные, хорошее оформление участков», – приводит «Интерфакс» слова Лебедева.

Белорусы в воскресенье избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. Голосование продлится до 20:00. На 110 мест претендуют больше полутысячи кандидатов. За выборами следят тысячи наблюдателей.