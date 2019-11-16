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Явка на выборах в Беларуси составила уже более 55%

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборах в нижнюю палату парламента Беларуси проголосовали больше половины избирателей. По данным на 14:00, явка составила 55,47%, сообщили в Центризбиркоме республики.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы в Беларуси хорошо организованы. «Отмечается и западными наблюдателями, и нами большой тренинг всех участников избирательного процесса, люди подготовленные, хорошее оформление участков», – приводит «Интерфакс» слова Лебедева.

Белорусы в воскресенье избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. Голосование продлится до 20:00. На 110 мест претендуют больше полутысячи кандидатов. За выборами следят тысячи наблюдателей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также отдал свой голос на выборах. Он также заявил, что намерен пойти на новый срок. По его словам, президентские выборы в стране могут пройти летом 2020 года.



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Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил хорошую организацию выборов.
 
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