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Явка на выборах в Беларуси составила уже более 55%
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На выборах в нижнюю палату парламента Беларуси проголосовали больше половины избирателей. По данным на 14:00, явка составила 55,47%, сообщили в Центризбиркоме республики.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы в Беларуси хорошо организованы. «Отмечается и западными наблюдателями, и нами большой тренинг всех участников избирательного процесса, люди подготовленные, хорошее оформление участков», – приводит
Президент Беларуси Александр Лукашенко также отдал свой голос на выборах. Он также заявил, что намерен пойти на новый срок. По его словам,
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Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил хорошую организацию выборов.
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