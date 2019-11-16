Лукашенко о мажоритарной системе: Надо оставить выборы так, как они есть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мажоритарная система себя не изжила. Глава государства высказался о предложении ввести пропорциональную систему на выборах в парламент, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Многие, пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной, а завтра – к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос, он поддержит эту точку зрения», – сказал Лукашенко. По его мнению, выборы нужно оставить так, как они есть. «Это же демократично – весь народ избирает, а не по спискам», – отметил президент.

Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. «Вам и спрашивать нечего. Если вы посмотрите на список, вы сразу поймете, за кого я голосовал. Если человека я когда-то назначил, а он за это время ничего плохого не сделал (только хорошее), то я за него имею право проголосовать», – пояснил он, говоря о своем выборе.

Белорусский лидер также подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом. И поставил задачи перед парламентариями. «Депутаты должны заниматься законотворчеством, кодификацией законов, чтобы они были проще, доступнее, принимать новые законы. Потому что жизнь идет, меняется, и надо не отстать от нее», – указал глава государства.