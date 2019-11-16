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В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку
17.11.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
29 ёлок будет установлено в Минске к Новому Году. Главную ёлку страны на Октябрьской площади, как и в прошлом году, оформят гирляндами на основе пиксельных технологий. На ней будут транслировать разные сюжеты, абстрактные изображения под музыку. Днем, пока нет освещения, дерево украшают игрушки, передает
«Площадка определяет художественное оформление елей. Ёлка в «Чижовка-Арене» будет соответствовать спортивной тематике. Возле Национальной библиотеки у ёлки появится макушка в виде буквы, а игрушки – в виде алфавита. Ель у филармонии оформят на музыкальную тему», – рассказала первый заместитель «Минскрекламы» Татьяна КАЛИТИНА.
На Немиге возле Дворца спорта поставят ту же дизайнерскую необычную ель, что и в прошлом году с небольшими обновлениями. Новая ель появится на площади возле Ратуши – она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета. По словам представителей «Минскрекламы», это будет экспериментальная, инновационная работа.
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В белорусской столице продолжают устанавливать новогодние ёлки.
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