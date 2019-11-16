В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку

29 ёлок будет установлено в Минске к Новому Году. Главную ёлку страны на Октябрьской площади, как и в прошлом году, оформят гирляндами на основе пиксельных технологий. На ней будут транслировать разные сюжеты, абстрактные изображения под музыку. Днем, пока нет освещения, дерево украшают игрушки, передает TUT.by .

«Площадка определяет художественное оформление елей. Ёлка в «Чижовка-Арене» будет соответствовать спортивной тематике. Возле Национальной библиотеки у ёлки появится макушка в виде буквы, а игрушки – в виде алфавита. Ель у филармонии оформят на музыкальную тему», – рассказала первый заместитель «Минскрекламы» Татьяна КАЛИТИНА.

На Немиге возле Дворца спорта поставят ту же дизайнерскую необычную ель, что и в прошлом году с небольшими обновлениями. Новая ель появится на площади возле Ратуши – она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета. По словам представителей «Минскрекламы», это будет экспериментальная, инновационная работа.