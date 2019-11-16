﻿ В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку. 21.by
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В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку

17.11.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку
Фото из открытых источников

29 ёлок будет установлено в Минске к Новому Году. Главную ёлку страны на Октябрьской площади, как и в прошлом году, оформят гирляндами на основе пиксельных технологий. На ней будут транслировать разные сюжеты, абстрактные изображения под музыку. Днем, пока нет освещения, дерево украшают игрушки, передает TUT.by.

В Минске возле Ратуши поставят инновационную новогоднюю ёлку В Минске приступили к монтажу главной новогодней ёлки Беларуси

«Площадка определяет художественное оформление елей. Ёлка в «Чижовка-Арене» будет соответствовать спортивной тематике. Возле Национальной библиотеки у ёлки появится макушка в виде буквы, а игрушки – в виде алфавита. Ель у филармонии оформят на музыкальную тему», – рассказала первый заместитель «Минскрекламы» Татьяна КАЛИТИНА.

На Немиге возле Дворца спорта поставят ту же дизайнерскую необычную ель, что и в прошлом году с небольшими обновлениями. Новая ель появится на площади возле Ратуши – она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета. По словам представителей «Минскрекламы», это будет экспериментальная, инновационная работа.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице продолжают устанавливать новогодние ёлки.
 
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