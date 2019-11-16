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Компания Маска начала бурить под Лас-Вегасом скоростной туннель для беспилотных авто

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Компания Маска начала бурить под Лас-Вегасом скоростной туннель для беспилотных авто

Компания Илона Маска The Boring Company приступила к бурению под Лас-Вегасом скоростного автомобильного туннеля протяженностью около 1,6 км, сообщает телекомпания NBC.

Подземная магистраль под названием Loop соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. На глубине 12 м по двум односторонним туннелям пассажиров будут перевозить беспилотные автомобили вместимостью до 16 человек. Еще по одному туннелю смогут передвигаться пешеходы.

По словам главы управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стива Хилла, казавшаяся фантастикой идея чуть больше чем за год начала воплощаться. Впоследствии система туннелей может быть расширена.

Первый скоростной транспортный туннель протяженностью 3,2 км, созданный The Boring Company, был открыт в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Он соединил используемый под парковку участок земли, принадлежащий другой компании Маска (SpaceX), и 120-ю улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.

 

БелТА

 
 
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Компания Илона Маска The Boring Company приступила к бурению под Лас-Вегасом скоростного автомобильного туннеля протяженностью около 1,6 км, сообщает телекомпания NBC....
 
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