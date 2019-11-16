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Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— Вот это праздник! — не смогла сдержать эмоций и начала танцевать прямо у входа в избирательный участок в аг. Жирмуны Фелиция Ивановна Лучко. — Вспомнились молодые годы: веселье, песни, танцы… Проголосовать пришла с односельчанками. Только-только закончилась служба в костеле, решили компанией и на участок сходить. А тут на тебе и концерт, как по заявке.
Таким звонким и мелодичным способом вокальная группа «Рэчанька» Жирмунского центра культуры и досуга зазывала земляков принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Музыкальную эстафету приняли и на других участках для голосования.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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