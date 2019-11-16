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Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
Избиратели могут не только выразить свою гражданскую позицию, но и насладиться песнями и танцами в исполнении творческих коллективов. На всех избирательных участках организованы праздничные концерты.

 Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе

— Вот это праздник! — не смогла сдержать эмоций и начала танцевать прямо у входа в избирательный участок в аг. Жирмуны Фелиция Ивановна Лучко. — Вспомнились молодые годы: веселье, песни, танцы… Проголосовать пришла с односельчанками. Только-только закончилась служба в костеле, решили компанией и на участок сходить. А тут на тебе и концерт, как по заявке.

Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе

Таким звонким и мелодичным способом вокальная группа «Рэчанька» Жирмунского центра культуры и досуга зазывала земляков принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе

Музыкальную эстафету приняли и на других участках для голосования.

Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

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Избиратели могут не только выразить свою гражданскую позицию, но и насладиться песнями и танцами в исполнении творческих коллективов. На всех избирательных...
 
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