На Вороновщине организовано голосование на дому

Источник материала: Вороновская газета

Граждане, которые не смогли в день голосования из-за весомых обстоятельств прийти на избирательные участки, смогут проголосовать дома.

Члены комиссий со специальными урнами и бюллетенями постучатся к ним. Так, выездная рабочая группа Вороновского участка для голосования N49 отправила по адресам в г.п. Вороново и близлежащих деревень. Процесс голосования на дому прошел достаточно быстро и слаженно. Избиратели, в том числе Валентин Казимирович Адамицкий и Янина Ивановна Зданович (на фото) смогли отдать свой голос за достойного, на их взгляд, кандидата в депутаты.







