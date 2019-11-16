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На Вороновщине организовано голосование на дому

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Граждане, которые не смогли в день голосования из-за весомых обстоятельств прийти на избирательные участки, смогут проголосовать дома.

Члены комиссий со специальными урнами и бюллетенями постучатся к ним. Так, выездная рабочая группа Вороновского участка для голосования N49 отправила по адресам в г.п. Вороново и близлежащих деревень. Процесс голосования на дому прошел достаточно быстро и слаженно. Избиратели, в том числе Валентин Казимирович Адамицкий  и Янина Ивановна Зданович (на фото) смогли отдать свой голос за достойного, на их взгляд, кандидата в депутаты.

На Вороновщине организовано голосование на дому

На Вороновщине организовано голосование на дому

 

 
 
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Граждане, которые не смогли в день голосования из-за весомых обстоятельств прийти на избирательные участки, смогут проголосовать дома. Члены комиссий со...
 
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