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Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Молодые люди необычным способом приглашают своих сверстников принять участие в выборах в Палату представителей.
Первыми сделали селфи и подали пример своим друзьям представители Вороновского районного комитета БРСМ — первый секретарь Наталья Метелица и бухгалтер Ирина Андрушкевич. Их примеру последовали и другие.
Завершится селфи-марафон в воскресенье. Итоги подведут 19 ноября. Результаты конкурса опубликуют в группе Гродненской областной организации БРСМ в социальной сети ВКонтакте. Обладатель самого креативного снимка будет награжден портативным зарядным устройством.
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ! ЗАЯВИ О СВОЕЙ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ!
Марина КОНДРАТОВИЧ.
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Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ
Молодые люди необычным способом приглашают своих сверстников принять участие в выборах в Палату представителей. «Прими участие! Приходи на выборы, сделай селфи на...
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