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Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСММолодые люди необычным способом приглашают своих сверстников принять участие в выборах в Палату представителей.
«Прими участие! Приходи на выборы, сделай селфи на избирательном участке в дни голосования, опубликуй снимок на своей странице ВКонтакте, аккаунте в Instagram или других социальных сетях, сопроводив фотографию хештегами #яголосую #МыВместе #МыИдём и отметив в публикации официальный аккаунт @brsmgrodno. Ты выполнил свой гражданский долг и принял участие в конкурсе», — отмечают активисты БРСМ.

Первыми сделали селфи и подали пример своим друзьям представители Вороновского районного комитета БРСМ — первый секретарь Наталья Метелица и бухгалтер Ирина Андрушкевич. Их примеру последовали и другие.

Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ
Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ
Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ

Завершится селфи-марафон в воскресенье. Итоги подведут 19 ноября. Результаты конкурса опубликуют в группе Гродненской областной организации БРСМ в социальной сети ВКонтакте. Обладатель самого креативного снимка будет награжден портативным зарядным устройством.

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ! ЗАЯВИ О СВОЕЙ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 

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Молодые люди необычным способом приглашают своих сверстников принять участие в выборах в Палату представителей. «Прими участие! Приходи на выборы, сделай селфи на...
 
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