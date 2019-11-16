Селфи-конкурс «#Голосую». Вороновская молодежь присоединилась к акции Гродненской областной организации БРСМ

Источник материала: Вороновская газета

Молодые люди необычным способом приглашают своих сверстников принять участие в выборах в Палату представителей.

«Прими участие! Приходи на выборы, сделай селфи на избирательном участке в дни голосования, опубликуй снимок на своей странице ВКонтакте, аккаунте в Instagram или других социальных сетях, сопроводив фотографию хештегами #яголосую #МыВместе #МыИдём и отметив в публикации официальный аккаунт @brsmgrodno . Ты выполнил свой гражданский долг и принял участие в конкурсе», — отмечают активисты БРСМ.

Первыми сделали селфи и подали пример своим друзьям представители Вороновского районного комитета БРСМ — первый секретарь Наталья Метелица и бухгалтер Ирина Андрушкевич. Их примеру последовали и другие.









Завершится селфи-марафон в воскресенье. Итоги подведут 19 ноября. Результаты конкурса опубликуют в группе Гродненской областной организации БРСМ в социальной сети ВКонтакте. Обладатель самого креативного снимка будет награжден портативным зарядным устройством.

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ! ЗАЯВИ О СВОЕЙ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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