В Могилёвской области на 14:00 проголосовали 62,25% избирателей

Источник материала: Радзiма

В Могилевской области на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проголосовали уже более 60% избирателей, включенных в списки (с учетом досрочного голосования), сообщает mogilev-region.gov.by .

«По данным на 14.00, в регионе проголосовали 62,25% избирателей от числа включенных в списки», — отметили собеседники.