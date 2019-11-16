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В Могилёвской области на 14:00 проголосовали 62,25% избирателей
Источник материала: Радзiма
В Могилевской области на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проголосовали уже более 60% избирателей, включенных в списки (с учетом досрочного голосования),
«По данным на 14.00, в регионе проголосовали 62,25% избирателей от числа включенных в списки», — отметили собеседники.
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В Могилевской области на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проголосовали уже более 60% избирателей,...
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