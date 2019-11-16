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Явка избирателей на выборах в Беларуси на 14:00 составила 55,47 %
Источник материала: Радзiма
Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 14:00 составила 55,47 %. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов,
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Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 14:00 составила 55,47 %. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов,...
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