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На избирательный участок — в профессиональный праздник и с внуками

17.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Заозерский избирательный участок  расположен в районном центре народного творчества. Здесь накануне основательно подготовились ко встрече избирателей.

В фойе работает выставка народного творчества «Родныя ўзоры», рядом  — торговая точка с самыми разнообразными товарами — колбасными и кондитерскими изделиями, овощами, фруктами и другим. Артисты готовы к выступлению.

  • На избирательный участок — в профессиональный праздник и с внуками

 

 Выборщики с улыбкой встречают здесь своих знакомых, беседуют, поздравляют с праздником тех, кто в основной день выборов отмечает свой профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, который совпал с основным днем выборов.

 Среди них — Василий Федорович и Валентина Васильевна Волчек из агрогородка Заозерье. Оба в настоящее время на заслуженном отдыхе. Заканчивали Витебский ветеринарный институт, работали в ветеринарной службе района. В профессии — более сорока лет. Ноябрь для них — месяц, богатый на события. На Октябрьские праздники отметили свой полувековой юбилей совместной жизни — золотую свадьбу. На избирательный участок, по традиции, пришли вместе. Что касается выборов, то считают всегда обязательным выразить свое волеизъявление и проголосовать, а на участке с удовольствием наслаждаются концертной программой артистов любительского творчества.

 

Среди выборщиков Заозерского избирательного участка и Жуковская Татьяна Павловна.  На избирательный участок она пришла со своим супругом, дочерью и маленьким внуком Пашкой.

Вместе с маленьким внуком  голосовали и Валентина Григорьевна и Георгий Казимирович   Батурицкие.

 

— Голосуют на нашем Заозерском участке активно, — сообщила председатель участковой избирательной комиссии №8 Татьяна Алексеевна Параманчук. — Более тридцати процентов выборщиков посетили участок для голосования в будние дни, чтобы проголосовать досрочно, — сообщила она.

 

В день выборов на Заозерском избирательном участке прошла акция «Измерь давление — проверь здоровье». Каждый желающий мог обратиться к заведующему Ганусовским ФАПом Марине Ивановне Турко и получить консультацию специалиста.

Голосование  на Заозерском участке продолжается.

«НН».


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Заозерский избирательный участок  расположен в районном центре народного творчества. Здесь накануне основательно подготовились ко встрече избирателей. В фойе...
 
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