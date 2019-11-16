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Лукашенко посетит Латвию в 2020 году

17.11.2019 16:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко посетит Латвию в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен совершить рабочий визит в Латвию в первом-втором квартале 2020 года.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время своего голосования на избирательном участке. По словам Александра Лукашенко, сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию. Но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки визита.

"Я вижу стремление латвийских властей и общества к тому, чтобы принять с визитом Президента Беларуси как представителя белорусского народа. Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала - начале второго мы будем готовы к этому. Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям. Это наш дружеский, братский народ, с которым мы жили в одном государстве и всегда ладим", - сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен совершить рабочий визит в Латвию в первом-втором квартале 2020 года.
 
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