Лукашенко посетит Латвию в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен совершить рабочий визит в Латвию в первом-втором квартале 2020 года.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время своего голосования на избирательном участке. По словам Александра Лукашенко, сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию. Но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки визита.

"Я вижу стремление латвийских властей и общества к тому, чтобы принять с визитом Президента Беларуси как представителя белорусского народа. Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала - начале второго мы будем готовы к этому. Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям. Это наш дружеский, братский народ, с которым мы жили в одном государстве и всегда ладим", - сказал Александр Лукашенко.