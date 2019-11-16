ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Врачи сказали, такой случай у них впервые». Сын умершей после Египта туристки рассказал, что произошло

17.11.2019 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для минской семейной пары отпуск в Египте закончился трагедией. После ужина в отеле (сын погибшей женщины Андрей настаивает — именно в отеле. — Прим. TUT.BY) супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице, его жена Елена еще успела вернуться в Минск. Здесь белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти. Женщина успела рассказать сыну, что с ними произошло.

Анатолию было 56 лет, Елене — 54. Сын женщины Андрей рассказывает, что его мама в четвертый раз отдыхала в Египте. На этот раз — в Шарм-эль-Шейхе, в отеле Shаrm Reef 4*. Путевку покупали в турфирме, которая работает с крупнейшим туроператором на белорусском рынке, пишет TUT.BY

По словам сына, Елена была предусмотрительным человеком — и хорошо знала, что в Египте даже воду лучше пить только бутилированную.

— 24 октября в мессенджер пришло сообщение от матери: «Случилось горе, ночью умер муж», — вспоминает Андрей. — Она была настолько в шоке, что не могла найти страховые полисы, хотя, конечно, все документы были в порядке. Поскольку у нее очень пожилые родители, у нее была оформлена страховка на случай досрочного вылета, и она воспользовалась этой возможностью. 25 октября в три часа дня мы уже встречали ее в минском аэропорту. Не понимаю, на каких она силах долетела, спасло только то, что бортпроводники, зная о ее горе, выделили ей свободный ряд, и она просто проспала все четыре часа полета.

По прибытии мать была настолько слаба, что не могла сама, без посторонней помощи, подняться в квартиру на четвертый этаж. Женщина успела рассказать, что произошло в Египте.

Накануне трагедии пара ужинала в отеле. Ели рыбу, но какую именно, Елена не знает — на табличке у блюда было просто написано Fish. Андрей говорит, что Анатолий любил вкусно поесть, мать ела гораздо меньше, следила за фигурой. Сколько именно супруги съели рыбы, неизвестно.

Сын подчеркивает: питались туристы только в отеле, у них была программа «все включено», они не выходили обедать или ужинать за границы отельного комплекса.

Елена рассказала сыну, что, когда супруги почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью. Прямо в отеле им поставили капельницы. Дальше супруги пили только воду и легли спать.

Посреди ночи Анатолий подскочил, сказал, что у него сильно болит живот. Сначала скорую вызывать не стали, но когда Елена услышала, что у супруга затруднено дыхание, вызвала неотложку. Прибывшие медики связали состояние мужчины с проблемами с сердцем и успокоили жену, что все будет в порядке. Анатолия забрали в больницу — и уже примерно через 20 минут Елене, по словам ее сына, сообщили, что спасти мужчину не удалось. В медицинском заключении указано: причина смерти — внезапная остановка сердца.


У женщины в Минске были похожие симптомы, во время сна она начала хрипеть, поэтому сын вызвал скорую. Прибывшие медики повезли Елену в инфекционную больницу. Там начали выяснять, были ли у нее, например, какие-то укусы. Но инфекцию, говорит Андрей, медики отмели почти сразу, так что основная версия — отравление.

— Я контактировал с ней несколько часов, медики скорой помощи — ни у кого проблем и последствий нет, — говорит Андрей. — На сегодня есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами.

Через пять дней в Минск доставили тело Анатолия. По словам Андрея, экспертное заключение до сих пор не готово, хотя информация, что с ним произошло, могла бы помочь в спасении Елены, ведь отравились супруги в один день.

— Судебные эксперты мне сказали, что не имеют права передавать информацию в инфекционную больницу о результатах вскрытия Анатолия. Меня это повергло в шок, — не скрывает Андрей. —  Получается, если один супруг заболел, а второй уже умер, то помочь спасти жизнь тоже нельзя?

В больнице у Елены началась полиорганная недостаточность, постепенно стали отказывать органы.

— Как мне сказали врачи, если один-два органа отказывают, можно работать, но если все органы заражены… — вспоминает собеседник. — Первым делом отказали почки — мать перевели на диализ. Потом начались проблемы с печенью — начали переливать кровь. Пострадал костный мозг, развилась пневмония — назначили курс антибиотиков. Пересадку органов она бы просто не перенесла, организм был слишком ослаблен. Врачи сразу сказали: один шанс на миллион, что она выздоровеет и поправится. И хотя они повидали немало, такой случай, по их словам, у них был впервые.

Елену вводили в искусственную кому, переводили на искусственную вентиляцию легких… Сын говорит, что врачи в инфекционной больнице старались сделать все возможное, чтобы спасти пациентку. Они не просто профессионально исполняли свои обязанности, но и, как могли, морально поддерживали женщину и ее родных. Особенно семья благодарна заведующему отделением интенсивной терапии и реанимации минской «инфекционки» Александру Дедкову.

Елена, по словам Андрея, успела рассказать и ему, и врачам о том, что, кроме них, в египетском отеле отравилась еще одна семейная пара.

Как стало известно TUT.BY, следователи сейчас разбираются в смерти Елены и ее мужа. Разбирательство по делу о смерти Анатолия, говорит Андрей, началось, когда Елена была еще жива и доступна контакту — но никто из милиционеров или следователей к ней не пришел и ее показания не выслушал.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для минской семейной пары отпуск в Египте закончился трагедией. После ужина в отеле (сын погибшей женщины Андрей настаивает — именно в отеле. — Прим. TUT.BY) супруги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Явка избирателей на выборах в Беларуси на 14:00 составила 55,47 %
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • короткий мужской пуховик вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика