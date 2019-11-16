«Врачи сказали, такой случай у них впервые». Сын умершей после Египта туристки рассказал, что произошло

TUT.BY Анатолию было 56 лет, Елене — 54. Сын женщины Андрей рассказывает, что его мама в четвертый раз отдыхала в Египте. На этот раз — в Шарм-эль-Шейхе, в отеле Shаrm Reef 4*. Путевку покупали в турфирме, которая работает с крупнейшим туроператором на белорусском рынке, пишет





По словам сына, Елена была предусмотрительным человеком — и хорошо знала, что в Египте даже воду лучше пить только бутилированную.





— 24 октября в мессенджер пришло сообщение от матери: «Случилось горе, ночью умер муж», — вспоминает Андрей. — Она была настолько в шоке, что не могла найти страховые полисы, хотя, конечно, все документы были в порядке. Поскольку у нее очень пожилые родители, у нее была оформлена страховка на случай досрочного вылета, и она воспользовалась этой возможностью. 25 октября в три часа дня мы уже встречали ее в минском аэропорту. Не понимаю, на каких она силах долетела, спасло только то, что бортпроводники, зная о ее горе, выделили ей свободный ряд, и она просто проспала все четыре часа полета.





По прибытии мать была настолько слаба, что не могла сама, без посторонней помощи, подняться в квартиру на четвертый этаж. Женщина успела рассказать, что произошло в Египте.





Накануне трагедии пара ужинала в отеле. Ели рыбу, но какую именно, Елена не знает — на табличке у блюда было просто написано Fish. Андрей говорит, что Анатолий любил вкусно поесть, мать ела гораздо меньше, следила за фигурой. Сколько именно супруги съели рыбы, неизвестно.





Сын подчеркивает: питались туристы только в отеле, у них была программа «все включено», они не выходили обедать или ужинать за границы отельного комплекса.





Елена рассказала сыну, что, когда супруги почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью. Прямо в отеле им поставили капельницы. Дальше супруги пили только воду и легли спать.





Посреди ночи Анатолий подскочил, сказал, что у него сильно болит живот. Сначала скорую вызывать не стали, но когда Елена услышала, что у супруга затруднено дыхание, вызвала неотложку. Прибывшие медики связали состояние мужчины с проблемами с сердцем и успокоили жену, что все будет в порядке. Анатолия забрали в больницу — и уже примерно через 20 минут Елене, по словам ее сына, сообщили, что спасти мужчину не удалось. В медицинском заключении указано: причина смерти — внезапная остановка сердца.









У женщины в Минске были похожие симптомы, во время сна она начала хрипеть, поэтому сын вызвал скорую. Прибывшие медики повезли Елену в инфекционную больницу. Там начали выяснять, были ли у нее, например, какие-то укусы. Но инфекцию, говорит Андрей, медики отмели почти сразу, так что основная версия — отравление.





— Я контактировал с ней несколько часов, медики скорой помощи — ни у кого проблем и последствий нет, — говорит Андрей. — На сегодня есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами.





Через пять дней в Минск доставили тело Анатолия. По словам Андрея, экспертное заключение до сих пор не готово, хотя информация, что с ним произошло, могла бы помочь в спасении Елены, ведь отравились супруги в один день.





— Судебные эксперты мне сказали, что не имеют права передавать информацию в инфекционную больницу о результатах вскрытия Анатолия. Меня это повергло в шок, — не скрывает Андрей. — Получается, если один супруг заболел, а второй уже умер, то помочь спасти жизнь тоже нельзя?





В больнице у Елены началась полиорганная недостаточность, постепенно стали отказывать органы.





— Как мне сказали врачи, если один-два органа отказывают, можно работать, но если все органы заражены… — вспоминает собеседник. — Первым делом отказали почки — мать перевели на диализ. Потом начались проблемы с печенью — начали переливать кровь. Пострадал костный мозг, развилась пневмония — назначили курс антибиотиков. Пересадку органов она бы просто не перенесла, организм был слишком ослаблен. Врачи сразу сказали: один шанс на миллион, что она выздоровеет и поправится. И хотя они повидали немало, такой случай, по их словам, у них был впервые.





Елену вводили в искусственную кому, переводили на искусственную вентиляцию легких… Сын говорит, что врачи в инфекционной больнице старались сделать все возможное, чтобы спасти пациентку. Они не просто профессионально исполняли свои обязанности, но и, как могли, морально поддерживали женщину и ее родных. Особенно семья благодарна заведующему отделением интенсивной терапии и реанимации минской «инфекционки» Александру Дедкову.





Елена, по словам Андрея, успела рассказать и ему, и врачам о том, что, кроме них, в египетском отеле отравилась еще одна семейная пара.





Как стало известно TUT.BY, следователи сейчас разбираются в смерти Елены и ее мужа. Разбирательство по делу о смерти Анатолия, говорит Андрей, началось, когда Елена была еще жива и доступна контакту — но никто из милиционеров или следователей к ней не пришел и ее показания не выслушал.