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«Право выбора»: на некоторых участках явка завышается более чем в два раза

17.11.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь компании наблюдения «Право выбора» Алексей Янукевич сообщил, что на этапе досрочного голосования зафиксировано 490 нарушений, на основании чего была подготовлена ​​281 жалоба. Об этом он заявил во время брифинга в Минске.

Основные нарушения касаются завышения уровня явки членами избирательных комиссий. Также большая часть нарушений связаны с ненадлежащим хранением ящиков. 16 наблюдателей «Право выбора» были лишены аккредитации, пишет "Белсат".

Алексей Янукевич сообщил, что по тем округам, где «Право выбора» осуществляет наблюдение, самый значительный уровень завышения явки зафиксирован по 33-му округу в Гомеле. Там наблюдатели оценивают явку в 12,4%, а в официальных протоколах указана совсем другая цифра – 25,9%.

«Более чем в два раза сведения в протоколах превышают реальное количество людей, которое зафиксировали наблюдатели», – отметил он.


Самый высокий уровень явки наблюдатели зафиксировали в минских Пушкинской и Колосовский округах – 21% и 21,4%. Там избирательные комиссии завысили цифры почти на 9%: в официальных протоколах указано явка на уровне 29,9 и 30,1% соответственно. При этом Янукевич подчеркивает: обычно, там, где работают наблюдатели, власти стараются не настолько значительно завышать явку, как там, где независимого наблюдения нет.

Напомним, согласно информации ЦИК, на выборах 2019 года в Беларуси досрочно проголосовало 35,77% избирателей.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пресс-секретарь компании наблюдения «Право выбора» Алексей Янукевич сообщил, что на этапе досрочного голосования зафиксировано 490 нарушений, на основании чего...
 
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