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В Бобруйске лишены аккредитации сразу 35 наблюдателей от ОГП

17.11.2019 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее на том же округе снят с выборов кандидат от ОГП Александр Комар.

Сегодня комиссия Бобруйского-Ленинского округа №78 лишила аккредитации всех наблюдателей от ОГП – 35 человек. Окружная комиссия заявила, что в протоколах о направлении наблюдателей на аккредитацию фальшивые подписи.


Якобы сделана экспертиза, согласно которой направления на аккредитацию, выданные партией, признаны незаконными. Однако руководство комиссии отказалось выдать Денису Худовцу копию протокола экспертизы, тем самым лишив наблюдателей права обжаловать действия окружной комиссии.



- Всех наблюдателей, аккредитованных от ОГП, сняли с наблюдения: вчера-позавчера говорили, что мои подписи недействительны, сегодня уже сказали, что недействительными являются подписи Дениса Худовца. Якобы экспертиза установила их недействительность. Сейчас мы, группа наблюдателей, находимся в здании Ленинского райисполкома, в окружной комиссии и требуем копию протокола экспертизы. Нам отказали, - пояснила окружной координатор кампании "Права выбора" Галина Смирнова. - Лишенных аккредитации наблюдателей выводят с милицией и ОМОНом не просто с участка, а даже из здания; наблюдатели от других партий остались наблюдать. Здесь сейчас война идет, полная.




- Массовое удаление независимых наблюдателей происходит по всей стране, - говорит представитель кампании «Право выбора» Лев Марголин. – Уровень фальсификаций зашкаливает, поэтому наблюдателями становятся главными врагами. Но столь масштабное удаление наблюдателей пока зафиксировано только в Бобруйском-Ленинском избирательном округе №78.
 
 
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Ранее на том же округе снят с выборов кандидат от ОГП Александр Комар.
 
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