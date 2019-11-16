ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно вынесен приговор о заражении ВИЧ

17.11.2019 16:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Молодечненского района 14 ноября вынес приговор мужчине, признав его виновным в заражении другого человека вирусом иммунодефицита человека.

Обвиняемый, который, совершая преступление, знал о своей болезни, получил три года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

В пресс-службе Минского областного суда сообщили корреспонденту МЛЫН.BY:

— Приговором суда Молодечненского района от 14 ноября 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 157 УК, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» обвиняемый освобожден от наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.


В Минском областном суде отметили, что на основании статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В таких случаях публично оглашается только резолютивная часть приговора.

Приговор вынесен по второй части статьи 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания).

Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Молодечненского района 14 ноября вынес приговор мужчине, признав его виновным в заражении другого человека вирусом иммунодефицита человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыкальный хит-парад… на выборах в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки джинсовые распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика