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В Иране протесты из-за повышения цен на бензин. В стране отключили мобильную связь и интернет

17.11.2019 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Иране на фоне протестов против повышения цен на бензин отключили мобильную связь крупнейших операторов страны, а также ограничили доступ к интернету. Об этом 16 ноября сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировку интернета в разных странах.

По данным NetBlocks, вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. В то же время из строя вышла связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в том числе MCI, Rightel и IranCell.

Решение об отключении интернета было принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны, сообщил представитель иранского Министерства связи.

Акции протеста начались 15 ноября в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза и ввести квоты на розничные продажи топлива. Утром 16 ноября протестующие пытались атаковать нефтебазу в городе Сирджан на юге страны. Как минимум один из демонстрантов погиб.


Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин. Он также обвинил в организации протестов противников исламской республики и «иностранных врагов». «Саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — сказал Хаменеи.

Госдепартамент США, в свою очередь, осудил попытку иранских властей отключить интернет и мобильную связь. Об этом у себя в твиттере написали официальный представитель ведомства Морган Ортагус и госсекретарь Майк Помпео. «США поддерживает многострадальный иранский народ, который протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима», — заявила Ортагус.

В начале октября власти Ирака также отключили в стране интернет на фоне массовых протестов против высокого уровня безработицы, коррупции и перебоев с водой и электричеством. Протесты возникли стихийно и быстро распространились с помощью соцсетей. За несколько дней демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых за полтора месяца погибло больше 300 человек.
 
 
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В Иране на фоне протестов против повышения цен на бензин отключили мобильную связь крупнейших операторов страны, а также ограничили доступ к интернету. Об этом 16...
 
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