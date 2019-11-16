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Россия возвращает Украине захваченные военные корабли

17.11.2019 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Началась буксировка украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как сообщает «Керчь.ФМ», они уже прошли под арками Крымского моста.

«Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.


Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Украинские катера и буксир будут переданы Киеву в нейтральных водах, сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах региона РИА «Новости». Как сообщает телеканал «Крым-24», военные корабли транспортируют катера пограничного управления ФСБ России по Крыму. По информации «Думская», они будут переданы Украине в районе мыса Форос.

Из Южного, Черноморска и Одессы накануне за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

О том, что Россия собирается передать Украине захваченные военные корабли в самые ближайшие дни, 15 ноября сообщил «Коммерсантъ». То, что процесс передачи судов находится на завершающем этапе, подтвердил и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Что произошло в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября прошлого года ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу РФ. В результате 24 украинских моряка были задержаны. Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России. Одним из последствий инцидента в Керченском проливе стало введение в Украине военного положения сроком на месяц — Петр Порошенко заявил о возможности полномасштабной агрессии со стороны России.

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге 25 мая постановил, что Россия должна незамедлительно освободить находящихся в СИЗО украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые были захвачены в ходе инцидента в Керченском проливе.

Украинские моряки были освобождены и возвращены Киеву в рамках обмена между Украиной и Россией, который прошел 7 сентября.
 
 
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Началась буксировка украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
 
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