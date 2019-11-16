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Лукашенко: Языковой вопрос в Беларуси решен раз и навсегда

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос решен раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, что в стране два государственных языка – русский и белорусский. Он также считает, что роль белорусского со временем  возрастет, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что об этом он говорил также в послании белорусскому народу и Национальному собранию в апреле этого года. «Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка – русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский. Вы понимаете – русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние», – сказал он.

Президент отметил, что «если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык», если сердце – белорусский. «Что вы хотите потерять – разум или сердце?» – спросил Лукашенко. В Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Свой голос отдал и президент. 



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Президент республики подчеркнул, что государственными языками в стране являются русский и белорусский.
 
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