Лукашенко: Языковой вопрос в Беларуси решен раз и навсегда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос решен раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, что в стране два государственных языка – русский и белорусский. Он также считает, что роль белорусского со временем возрастет, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что об этом он говорил также в послании белорусскому народу и Национальному собранию в апреле этого года. «Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка – русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский. Вы понимаете – русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние», – сказал он.