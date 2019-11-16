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Активно голосуют на выборах в парламент жители Шумилинского района
17.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Явка избирателей на выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47%
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47%. Об этом сегодня журналистам сообщилзаместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Явка избирателей на выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47% 17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47%....
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