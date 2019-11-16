ВЫБОРЫ-2019. Политическое событие года притягивает сюда и взрослых, и детей

Источник материала: Ивьевский край

Избирательные участки на базе лицея и гимназии, пожалуй, самые большие по количеству молодежи. Политическое событие года притягивает сюда и взрослых, и детей.

В полном составе пришла голосовать за будущего депутата семья Бутрим.









Корреспондент:

- В Вашей семье обсуждались программы каждого кандидата в депутаты?

Глава семьи Сергей Брониславович:

- Конечно, обсуждали. Благо, материалов агитационных было предостаточно. Даже пришли к единому мнению, хотя каждый в нашей семье имеет право выбрать кандидата самостоятельно.

Дочь Екатерина голосует уже не первый раз. Она немного стесняется фотографироваться, а вот в кабину для голосования заходит решительно.

Маленький Ярослав приветствует нас широкой искренней улыбкой.

-Ярослав, тебе здесь интересно?

- Дааа…Я сам захотел прийти сюда с мамой, папой и сестрой!

С. Б. Бутрим:

Дети должны видеть, что взрослые обязаны сделать выбор. Мы любим свою Родину!















