ВЫБОРЫ-2019. Парламентские выборы - важное внутриполитическое событие в стране

Источник материала: Ивьевский край

Отдать свой гражданский долг спешит пенсионер, а в прошлом учитель физкультуры Ивьевской средней школы Антон Викентьевич Шидловский. Антон Викентьевич считает, что парламентские выборы - важное внутриполитическое событие в стране.

Антон Викентьевич долго беседует с нами об экономических, социальных, экологических проблемах.





А.В. Шидловский:

- Выразить свою гражданскую позицию – это очень важно. Мой выбор может быть за кандидата или даже против всех. Но это только мой выбор. Мое право. Поэтому сегодня я здесь. А чего хотелось бы? Наверное, честности, ведь народ обмануть невозможно.