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ВЫБОРЫ-2019. Парламентские выборы - важное внутриполитическое событие в стране

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Отдать свой гражданский долг спешит пенсионер, а в прошлом учитель физкультуры Ивьевской средней школы Антон Викентьевич Шидловский. Антон Викентьевич считает, что парламентские выборы  - важное внутриполитическое событие в стране.

Антон Викентьевич долго беседует с нами об экономических, социальных, экологических проблемах. 

ВЫБОРЫ-2019. Парламентские выборы - важное внутриполитическое событие в стране

А.В. Шидловский:

- Выразить свою гражданскую позицию – это очень важно. Мой выбор может быть за кандидата или даже против всех. Но это только мой выбор. Мое право. Поэтому сегодня я здесь. А чего хотелось бы? Наверное, честности, ведь народ обмануть невозможно.

 
 
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Отдать свой гражданский долг спешит пенсионер, а в прошлом учитель физкультуры Ивьевской средней школы Антон Викентьевич Шидловский. Антон Викентьевич...
 
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