ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

Источник материала: Ивьевский край

Праздничное настроение на участках для голосования по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Ивьевском районе создают самодеятельные артисты и любительские коллективы Ивьевского центра культуры и досуга.





















Как рассказала директор ЦКиД Светалана Александровна Ракеть, для того, чтобы избиратели, придя исполнить свой гражданский долг, могли с пользой провести свое время, в г. Ивье и других населенных пунктах района проходят концертные программы. Например, в г. Ивье работают две мобильные бригады артистов – народный ансамбль народной музыки «Чабарок» и фальклорный коллектив центра культуры и досуга «Вечарніцы».

Они выступают на каждом городском участке. В сельской местности эту функцию выполняют местные таланты.

Свою лепту в общую атмосферу вносят и работники райпо, организовавшие по возможности мини-пункты общественного питания.







