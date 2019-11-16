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ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Праздничное настроение на участках для голосования по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Ивьевском районе создают самодеятельные артисты  и любительские коллективы Ивьевского центра культуры и досуга.

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

Как рассказала директор ЦКиД Светалана Александровна Ракеть, для того, чтобы избиратели, придя исполнить свой гражданский долг, могли с пользой провести свое время, в г. Ивье и других населенных пунктах района проходят концертные программы. Например, в г. Ивье работают две мобильные бригады артистов – народный ансамбль народной музыки «Чабарок» и фальклорный коллектив центра культуры и досуга «Вечарніцы».  

Они выступают на каждом городском участке. В сельской местности эту функцию выполняют местные таланты.  

Свою лепту в общую атмосферу вносят и работники райпо, организовавшие по возможности мини-пункты общественного питания.

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке

ВЫБОРЫ-2019. Атмосфера праздника – на каждом избирательном участке
 
 
 
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Праздничное настроение на участках для голосования по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Ивьевском...
 
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