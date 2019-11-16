Видеокомментарий председателя участковой избирательной комиссии Красноармейского участка для голосования №2 Юрия Демидова:
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Видеокомментарий председателя участковой избирательной комиссии Красноармейского участка для голосования №2 Юрия Демидова
17.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Видеокомментарий председателя участковой избирательной комиссии Красноармейского участка для голосования №2 Юрия Демидова:
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Видеокомментарий председателя участковой избирательной комиссии Красноармейского участка для голосования №2 Юрия Демидова
Видеокомментарий председателя участковой избирательной комиссии Красноармейского участка для голосования №2 Юрия Демидова:
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