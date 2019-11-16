Явка избирателей на выборах в Беларуси на 16.00 превысила 60%

Источник материала: Газета Авангард





Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 16.00 составила 63,73%. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что в ряде областей выборы состоялись во всех округах. В их числе Брестская область, где проголосовало 61,82% избирателей. «Это значит, что можно с уверенностью говорить, что там будет избрано 16 депутатов Палаты представителей», — сказала председатель ЦИК.

Явка избирателей в Витебской области составила 69,22%, в Гомельской — 68,23%, в Гродненской — 64,77%. В столичном регионе на участки пришли 65,06% избирателей, в Могилевской области — 70,32%. В Минске явка составляет 51,77%.

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